Hérault - Journée santé des femmes en Grand-Orb

Le vendredi 18 mars de 8h à 17h à la Polyclinique des 3 Vallées

Le territoire Grand Orb affiche des taux de dépistage en dessous de la moyenne nationale. Pour y remédier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et les acteurs locaux se mobilisent pour organiser le 18 mars à la Polyclinique des 3 Vallées à Bédarieux, une journée d’information et de dépistage des trois cancers les plus fréquents chez la femme : sein, col de l’utérus et colon.

120 dépistages programmés

Soixante frottis et soixante mammographies seront réalisés dans la journée, et des kits de dépistage colorectalseront remis. Les dépistages réalisés dans la journée auront été programmés en amont avec une priorité donnée aux femmes de 50 à 64 ans, avec une complémentaire santé solidaire ou sans complémentaire santé, qui ne sont pas à jour de leurs 3 dépistages.

Le même jour, les patientes pourront réaliser :

un frottis avec une sage-femme libérale du territoire

une mammographie, avec les professionnels du Mammobile

un entretien avec le Dr Guy, qui leur remettra un kit pour le dépistage du cancer colorectal

2401 femmes seront invitées à venir à cette journée par la CPAM par mail et/ou SMS.

En complément des dépistages, la Journée santé des femmes en Grand Orb sera aussi un lieu d’information et de prévention ouvert à toutes les femmes du territoire, avec la présence de stands de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers et de la Ligue contre le cancer.

Informations sur les dépistages

Prises de rendez-vous frottis

Présentation de l’autopalpation du sein avec une sage-femme

Aide administrative pour l’ouverture de droits et l’accès aux soins avec la CPAM

De nombreux partenaires locaux, la communauté de communes Grand Orb, la ville de Bédarieux, la Polyclinique des 3 Vallées et la CPTS Hauts cantons et vignobles dans le cadre du Contrat local de santé du Pays Haut Languedoc et Vignobles, se mobilisent aux côtés du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers et de la Caisse Primaire d’assurance maladie pour organiser cette journée.

Jean-Luc Falip, 1er vice-président de la Communauté de communes Grand Orb délégué à la santé, explique : « Je tiens à remercier tous les organisateurs et notamment la Caisse d’assurance maladie de l’Hérault pour cette initiative et la Polyclinique des 3 Vallées qui accueillera la journée. Avec le président et les élus communautaires, nous sommes convaincus du rôle que nous devons jouer dans la prévention. Pour que cette journée s’adresse à toutes les femmes de notre territoire, nous avons décidé de prendre en charge le reste à charge de l’acte pour que le dépistage soit totalement gratuit pour toutes les femmes, même celles sans complémentaire santé. Je remercie la Ligue contre le cancer de l’Hérault avec laquelle nous allons pouvoir proposer ce service. Nous allons également veiller à ce qu’aucune femme ne soit freinée pour des raisons de transport. J’appelle toutes les femmes à venir se renseigner lors de cette journée de prévention qui leur est dédiée ».

Journée gratuite, ouverte à toutes, cadeaux remis aux participantes (en partenariat avec les Laboratoires Pierre Fabre).