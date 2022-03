Sète - Patrick de Carolis et son épouse dédicacent leur roman au café littéraire

Le café littéraire, dirigé par Tino Di Martino, a organisé une rencontre à la médiathèque Mitterrand, entre les Sétois et Patrick de Carolis, écrivain, ancien patron de France Télévision et maire de la ville d’Arles. Il présentait, jeudi 24 février, accompagné de Carol-Ann De Carolis, son épouse, leur roman écrit à quatre mains. Intitulée Bianca, l’âme damnée des Médicis, cette œuvre revient sur le destin de Francesco Ier de Médicis et Bianca Cappello.

Unis par le mariage en juin 1578, le grand-duc de Toscane François Ier de Médicis épouse Bianca Cappello, son amour de jeunesse et sa maîtresse. Un outrage pour sa famille, opposée à cette union allant à l’encontre de l’ordre établi. Le roman des époux De Carolis plonge le lecteur dans l’univers des riches familles florentines et vénitiennes, où l’hubris et les vendettas entre richissimes familles sont de mise.