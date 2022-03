Sérignan - Nouvelle sculpture monumentale à Sérignan !

Le partenariat entre la ville, le château Vargoz et la structure Art Lab City porte ses fruits.

Après l’installation de l’œuvre de Maurice Hache en décembre (près du Laboratoire), c’est au tour de Dominique Coutelle de laisser sa marque dans l’espace public. Son œuvre est installée dans l’espace vert qui borde le Mrac et le cabinet vétérinaire. Cette sculpture de 3 mètres aux formes épurées joue sur la légèreté et l’équilibre. L’œuvre s’insère parfaitement dans son environnement, les pleins et les vides ont la même importance dans la lecture de la sculpture. Intitulée le roi et la reine, elle peut nous faire penser aux pièces de l’échiquier ou à la relation de pouvoir entre deux entités, masculine et féminine. Cette installation fait échos à l’exposition prévue au château qui rassemblera une vingtaine d’artistes.

Ne manquez pas le lancement de l’exposition le vendredi 25 mars avec une visite guidée à 18h au départ du Mrac qui vous conduira jusqu’au château Vargoz pour le vernissage à 19h