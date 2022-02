Occitanie - Vendredi 25 février 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2282 hospitalisations en cours (-168) dont 252 réanimation et soins critiques (-29) On déplore 6972 décès à l’hôpital (+67 en 3j)

La baisse des indicateurs sanitaires se confirme de jour en jour en Occitanie. Les contaminations ont fortement diminué mais leur niveau reste encore très élevé. Il reste encore essentiel de poursuivre tous nos réflexes de vigilance. En secteur hospitalier, les flux de patients confrontés à un cas Covid grave connaissent aussi une amélioration très progressive. C’est enfin un signal encourageant pour les équipes soignantes. Mais elles assurent encore actuellement la prise en charge de 2450 patients dans les établissements hospitaliers de notre région. L’épidémie n’est pas encore terminée. Restons prudents.

Depuis déjà 2 ans, l’épidémie actuelle reste marquée par une mobilisation sans précédent. Cette période de crise sanitaire nous impose de penser d’abord à toutes les familles endeuillées par le Covid. Elle nous invite également à réaffirmer encore une fois notre reconnaissance collective à tous les acteurs mobilisés pour protéger notre santé : tous nos soignants hospitaliers et libéraux d’abord, mais aussi tous ceux qui apportent aujourd’hui encore leur contribution active au dépistage, à la vaccination, au contact-tracing et à la prise en charge des personnes malades. Après avoir affronté une 5ème vague épidémique d’une ampleur tout à fait inédite, notre engagement collectif n’est pas terminé. Les signaux épidémiques actuels incitent à davantage d’optimisme. C’est encourageant, mais notre vigilance et notre réactivité restent toujours essentielles.