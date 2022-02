Sète - La ville de Sète installe 142 capteurs de CO2 dans ses écoles.

Dans un contexte de crise sanitaire où une aération efficace des locaux est impérative pour limiter la contamination par aérosols, la municipalité, à travers son service logistique, intervention et manutention a fait le choix d’installer 142 capteurs de CO2 dans ses salles de classe, dortoirs et restaurants scolaires.

Au total, ce sont 2778 élèves, leurs enseignants et les personnels d’encadrement qui bénéficieront de l’installation de ce type d’appareil à la technologie fiable et moderne, qui permet de mesurer le taux de dioxyde de carbone et ainsi fournir une indication de la qualité de l’air dans les lieux clos.

Pour rappel, la ventilation et l’aération des espaces clos sont des éléments indispensables dans la lutte contre la Covid-19 au même titre que la distanciation physique, le port du masque, le lavage fréquent des mains et la vaccination.

À travers l’installation de ces capteurs, la municipalité opte pour un moyen supplémentaire de prévention efficace, visant à protéger les plus jeunes et le personnel éducatif.