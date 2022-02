Mèze - L' Ardam recycle les vieux matériaux

Jeudi 27 janvier les stagiaires Agent Polyvalent de Gestion et de Valorisation des Déchets de l’Ardam ont proposé une animation sur le marché de Mèze pour sensibiliser le public à la gestion et la valorisation des déchets sur le territoire de Sète agglopôle Méditerranée. Ils ont présenté certaines constructions « tout en récup » réalisées pendant leur formation et une « matériauthèque » mobile a été installée pour récupérer les matériels inutilisés stockés dans les garages des particuliers. Outils, pots de peinture et quincaillerie seront ensuite réutilisés dans le cadre des futurs travaux pédagogiques menés par les stagiaires de l’Ardam.

Cette formation d’Agent Polyvalent de Gestion et de Valorisation des Déchets (APGVD) qualifie les stagiaires dans la gestion, la valorisation et la communication/prévention afin de réduire l’enfouissement et l’incinération (prochaine promotion : octobre 2022).

Le recyclage des matériaux continue au sein des locaux de l’Ardam : une collecte (limitée en volume à une brouette !) est programmée mercredi 16 février de 17h à 18h30 à l’Ardam (Parc Technologique et Environnemental Route des Salins, 34140 Mèze). Les besoins : outils, pots de peinture et quincaillerie, visserie en vrac, pièces en métal valorisables…