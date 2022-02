Montpellier - Les comités d'Occitanie ont pleinement contribué à la victoire de C. Taubira à la Primaire Populaire

Le comité Taubira pour 2022 de l’Hérault, et l’ensemble des collectifs d’Occitanie se sont pleinement impliqués dans le soutien à la candidature de Christiane Taubira à la primaire populaire en vue de l’élection présidentielle de 2022.

Créés dès juin 2020, à l’initiative d’un collectif national, ces collectifs locaux de citoyennes et citoyens ont positivement contribués à la décision de Christiane Taubira de s’inscrire pleinement dans le processus démocratique de la Primaire Populaire.

Christiane Taubira et les collectifs locaux partagent les mêmes valeurs, et ont identifié pour notre pays les mêmes urgentes nécessités : plus de démocratie, de justice sociale, d’écologie et de respect.

Christiane Taubira, seule en mesure d'incarner ces valeurs, s’inscrit dans une démarche citoyenne, républicaine, et surtout profondément démocratique.

Afin de porter officiellement les couleurs de la gauche, elle a décidé de se soumettre à un scrutin populaire organisé par les citoyennes et citoyens de la Primaire Populaire.

Unique solution pour la réconciliation des gauches et pour porter un projet humaniste, progressiste et écologique.

Ce combat, le collectif Taubira pour 2022 de l’Hérault, le portera avec elle, et le revendique.

Cendrine Escallier - Porte-parole pour l’Hérault, coordinatrice Occitanie.

Jacques Burguière - Co porte-parole Hérault.