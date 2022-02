Occitanie - La Région recrute 550 conducteurs.trices de cars scolaires sur le réseau régional liO

Afin d’assurer le bon fonctionnement du service de transport scolaire liO et préparer la rentrée 2022, la Région et les professionnels du transport de voyageurs se mobilisent pour recruter des conducteurs.trices de cars. 550 postes sont actuellement à pourvoir dans toute l’Occitanie, avec prise en charge de la formation à 100% par la Région pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi. Mercredi 2 et samedi 5 février, des journées portes ouvertes organisées par les transporteurs permettront aux personnes intéressées et aux candidats potentiels d’en apprendre un peu plus sur le métier. Un numéro vert dédié est également mis en place.

La crise sanitaire est venue aggraver une situation de pénurie de personnel de conduite qui perdure sur l’ensemble du territoire national depuis plusieurs années. En tant que gestionnaire du transport scolaire, des lycées et financeur de la formation professionnelle, la Région Occitanie s’est donc saisie du sujet à travers une démarche transversale et partenariale : le « Grenelle de l’emploi dans les transports de voyageurs » a notamment fait intervenir des chefs d’entreprises et des représentants d’organisations patronales et syndicales, Pôle emploi, des représentants d’établissements scolaires et de parents d’élèves, l’observatoire des branches ou encore des organismes de formation, Cap Emploi et les services académiques.

« Agir aujourd’hui pour ne pas subir demain, c’est l’idée-force qui guide l’ensemble des politiques publiques mises en place par la Région. Alors que nous venons de généraliser sa gratuité, décision inédite qui renforce nos mesures de pouvoir d’achat, je considère que le transport scolaire est un maillon important de l’égal accès de tous à l’enseignement. C’est ainsi que nous permettons à chacun de réaliser son parcours scolaire dans de bonnes conditions. Afin de garantir un service de qualité, sécurisé, et d’anticiper le risque de manque de personnel, nous avons engagé ce Grenelle associant l’ensemble des acteurs, en « pack », pour relancer les recrutements et soutenir la profession. Aujourd’hui, pour préparer la rentrée scolaire 2022 et les suivantes, 550 postes sont à pourvoir sur l’ensemble du territoire régional. Cette mesure permettra également à certains de retrouver un emploi, grâce à une formation entièrement financée par la Région. Nous répondons donc à trois enjeux : le déploiement des transports en commun pour préserver la qualité de notre air, le retour à l’emploi des habitants les plus en difficulté et l’égalité d’accès à l’éducation de la maternelle au lycée » a notamment souligné la présidente de Région, Carole Delga.

Dans ce contexte, la Région et les transporteurs d’Occitanie proposent 550 postes de conducteurs.trices accessibles à toute personne âgée de plus de 21 ans, disposant du permis D (transport de voyageurs) ou du permis B. Pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi ne disposant pas du permis D, la formation peut être financée à 100% par la Région Occitanie. Ces sessions de formation interviendront entre mi-mars et mi-avril afin que les candidats retenus soient opérationnels pour la rentrée scolaire de septembre 2022. Des stages en immersion pourront également être proposés aux personnes intéressées.

Afin de permettre au plus grand nombre de se renseigner et de découvrir le métier, les entreprises de transport scolaire intervenant sur le réseau liO organisent 2 journées portes ouvertes le mercredi 2 février de 14h à 17h et le samedi 5 février de 9h à 12h.

Toutes les informations pratiques concernant ces journées portes ouvertes (dont la liste des entreprises participantes par département) ainsi que les modalités de candidature sont à retrouver en ligne sur le site du réseau liO qui permet également de prendre contact avec les transporteurs qui recrutent : https://www.laregion.fr/Rejoignez-liO

Focus sur le métier de conducteur.trice de car scolaire liO

Chaque jour en Occitanie, 170 000 élèves se rendent à l’école, au collège ou au lycée grâce aux conducteurs.trices du réseau liO, qui font partie intégrante de la chaîne éducative, et cela gratuitement pour l’ensemble des ayants droit (soit 163 000 élèves).

Les métiers du transport de voyageurs s’adaptent à différents profils : recherche d’emploi, reconversion professionnelle ou encore complément d’activité. En début de carrière, le métier de conducteur.trice de cars est le plus souvent un emploi à temps partiel. Selon les territoires et les besoins, le volume horaire des contrats de travail proposés varie entre 550h et 900h par an. Par la suite, des évolutions sur d’autres postes de travail sont souvent possibles permettant ainsi un cumul d’heures.

Pour toute information concernant le métier, la formation et la démarche à suivre :

- Par téléphone (service et appel gratuits) : 0 800 706 707