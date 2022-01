Sérignan - Paul Duteil : Potier céramiste à Sérignan

Paul Duteil est potier céramiste. Il a 77 ans, vit et travaille dans sa maison située au 14 rue Hérail, juste à côté du Château Vargoz.

Paul fabrique des poteries qu’il vend exclusivement sur les marchés d’artisanat sérignanais. Vous pouvez découvrir ses créations lors des Mardis de l’art en juillet et août, mais aussi sur les marchés de Noël ou encore lors de la Foire au gras de décembre.

Il y expose et vend ses bols, tasses, théières, assiettes, pichets ou encore saladiers aux formes douces et aux très beaux émaux.

Son influence ? La culture asiatique, et plus particulièrement le « wabi sabi » nippon, un concept esthétique et philosophique zen qui prône (entre autre !) la simplicité, qui cherche une sobriété paisible, un équilibre entre douceur et force, nature et main de l’homme, intemporel et éphémère. Le wabi sabi guide sa vie depuis bien longtemps : avant de faire de la poterie et de la céramique, Paul créait déjà des bonsaïs, écrivait des haïkus et travaillait des matières brutes comme le fer forgé.

Paul a toujours su qu’il était un « manuel », mais il vient d’une époque où « il fallait faire des études ». Aussi, l’homme a une maitrise de droit privé, et a exercé de nombreux métiers : il a été professeur de collège, inspecteur de police, gérant de restaurant à Toulouse… puis est arrivé à Sérignan et a été pendant 18 ans responsable d’une plateforme logistique La Redoute.

Il connaissait déjà Sérignan pour avoir vendu, étant jeune, des bracelets en cuir sur nos plages durant l’été. Il a donc posé ses valises dans cette maison rue Hérail qu’il aime tant, en 1989, avec sa femme et son fils alors bébé, le petit Mathieu, devenu père à son tour.

Quand la retraite a sonné, Paul a enfin pu faire ce qu’il voulait. La poterie est arrivée par hasard dans sa vie. Lui, qui était passionné de bonsaïs, ne trouvait pas de pot de grande dimension à des tarifs abordables. Alors il a décidé d’en fabriquer. Il a eu un véritable coup de cœur pour la discipline et s’y est entièrement plongé jusqu’ à créer sa micro entreprise dernièrement.

Ses débuts en poterie datent donc d’il y a 6 ans à peine, mais Paul est un vrai passionné, il apprend vite et il a su mettre toutes les chances de son côté en se faisant former par un maitre potier à Pézenas.

Aujourd’hui, l’artisan a une vie plutôt solitaire mais prend grand plaisir à aller boire son café tous les matins au Bar du centre, sur la Promenade. Et tous les après-midis, il descend dans son garage aménagé et équipé, où il imagine, façonne et cuit ses poteries.

Paul est un contemplatif, profondément sensible. Les choses simples et belles l’émeuvent. Comme quand il regarde les petits oiseaux se disputer la mangeoire qu’il a placée devant son canapé, ou des enfants jouer dans la rue avec une ombre.

C’est un aussi un vrai créatif, en recherche permanente. Le chemin l’intéresse tout autant que le but : il aime imaginer ses créations, les penser en amont, tout prévoir, visualiser. Il nous dit être facilement capable de se détacher des objets une fois fabriqués, alors même qu’il les a adorés durant leur phase de conception.

Si vous souhaitez découvrir l’univers du sympathique artisan d’art sérignanais, et ses créations toujours très belles et élégantes, il faudra attendre l’été… à moins que vous ne lui laissiez un message sur son téléphone, il pourra - exceptionnellement - vous recevoir dans son garage-atelier !