Hérault - Danse contemporaine et création avec les collégiens du territoire

Pour ce premier spectacle de l’année 2022, la Saison Culturelle de Grand Orb propose mardi 18 janvier une soirée autour de la danse contemporaine. La Salle Culturelle de Saint Gervais sur Mare accueillera la Compagnie KD Danse de la chorégraphe Kirsten Debrock.

Cette soirée est l’aboutissement d’un nouveau projet de territoire culturel porté par la Communauté de communes Grand Orb en faveur de la création et de la jeunesse. Ainsi, avant l’entrée en scène des artistes professionnels, le film « D’un couloir à l’autre » sera projeté. Cette vidéo est le fruit de plusieurs semaines de travail. Début 2021, le service culturel de Grand Orb a missionné la chorégraphe Kirsten Debrock pour accompagner la création d’une chorégraphie filmée avec les élèves de la Cité Mixte Ferdinand Fabre à Bédarieux et du Collège des Écrivains combattants à St Gervais sur Mare. Le film montre l’évolution des adolescents à travers les couloirs et les différents espaces de leur établissement, dévoilant tous leurs talents d’expression corporelle, parfois insoupçonnés.

Après cette projection exceptionnelle, la Cie KD Danse présentera la pièce chorégraphique « Couloir(s) ». Dans ce spectacle, l’ensemble de la chorégraphie se construit autour du cloisonnement de la scène en couloirs qu’ils soient réels ou imaginaires. Mais l’évolution des danseurs y est tout aussi importante. Par leur corps, par leur gestuelle, ils représentent cet élément que l’on trouve partout dans la société : couloirs architecturaux, aériens, humanitaires, mais aussi portes, extérieurs, points de vue, horizons barrés… Comme l’exprime Kirsten Debrock, « Dans un couloir tout peut se jouer. Qu’y a-t-il au bout ? Une sortie ? Un espoir peut-être, ou un autre couloir… »

Spectacle proposé par la Communauté de communes Grand Orb. Tout public. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le soir même.

Légende photo : Cie KD Danse, Couloir(s) ©Kirsten Debrock