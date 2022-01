Hérault - Championnats du monde de patinage artistique 2022 à Montpellier

Carole Delga : « une formidable vitrine pour la promotion des sports de glace et l’attractivité de notre territoire »

Lors d’un point presse hier à la Sud de France Arena, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole et Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération Française de Sports de Glace, ont présenté les Championnats du Monde de patinage artistique 2022 qui se dérouleront du 21 au 27 mars prochain à Montpellier. Ces championnats post Jeux Olympiques de Pékin rassembleront quatre catégories : Dames, Messieurs, Couple et Danse.

« La Région Occitanie a œuvré pour accueillir les championnats du monde de patinage artistique 2022 à Montpellier à la Sud de France Arena. C’est une opportunité exceptionnelle de mettre en avant les sports de glace en Occitanie et une formidable vitrine pour la promotion et l’attractivité de Montpellier et du territoire. La Région est partenaire de l’événement et y accorde une aide de 900 000€. » a déclaré la présidente de la Région Carole Delga à cette occasion.