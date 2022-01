Villeneuve-lès-Béziers - Dématérialisation des dossiers d'urbanisme

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) – au 1er Janvier 2022

Mise en place au 1er janvier 2022 du téléservice afin que le droit de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer.

GNAU : https://gnau.beziers-mediterranee.fr/gnau/#

> Documentation d’information du GNAU



Le GNAU est une solution à la fois plus pratique, plus accessible, plus rapide, plus écologique et plus sécurisée pour déposer en mairie des demandes d’urbanisme réglementaires.

Ce nouveau service en ligne concerne l’ensemble des demandes d’autorisation d‘urbanisme, des plus courantes au plus techniques