Occitanie - Échange de maisons : Top 3 des logements les plus consultés en 2021

Échange de maisons : TOP 3 des logements les plus consultés en 2021

L’une des maisons les plus vues sur HomeExchange se trouve en Occitanie

2021 touche à sa fin, les vacances de Noël sont arrivées et avec elles, quelques questions : pourra-t-on voyager où l’on veut l’année prochaine ? Dans quels pays peut-on encore partir en vacances ? En attendant d’en savoir plus, HomeExchange, première communauté mondiale d’échange de maisons, fait le point sur cette nouvelle année de rebondissements. Parmi les 450 000 logements proposés sur la plateforme, certains ont donné particulièrement envie aux internautes de voyager. Voici les trois maisons les plus consultées cette année, vues plus de 4 000 fois.

#1 - Dans les Alpes-Maritimes, une maison lumineuse face à la mer

Avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée en direction de Saint-Jean Cap-Ferrat, un beau jardin en pente de 1500 mètres carrés avec des arbres fruitiers et une piscine privée ainsi qu’une piscine commune, la maison de Christopher est une base parfaite pour explorer la Côte d'Azur. Avec déjà 25 échanges à son actif, Christopher affirme que les grandes baies vitrées coulissantes et la brise marine donnent à la maison un sentiment d'aération et de lumière. A moins de dix minutes de Monaco et quinze de Nice, la maison se trouve à côté de fabuleuses promenades côtières, du chemin de Nietzsche à Eze Village ainsi que des paillettes de Monte Carlo.

#2 - Une demeure confortable dans le poumon vert de Toulouse

Située dans le poumon vert de Toulouse à proximité du centre-ville, cette charmante maison se trouve à Tournefeuille, une ville agréable à vivre avec ses pistes cyclables, son lac, sa base de loisirs, ses restaurants, son cinéma et ses salles de spectacle. Entre mer et montagne, la maison de Michèle et Thierry est à moins d'une heure des cités médiévales de Carcassonne et d'Albi, des châteaux Cathares et du Gers. Randonnées dans les Pyrénées ou dans l’Aude, balades à vélo le long du Canal du Midi ou autour de la célèbre place du Capitole… nombreuses sont les possibilités. Comme le disent ses hôtes, qui ont déjà effectué 7 échanges, cette jolie demeure n’est “ni vraiment à la ville, ni vraiment à la campagne, mais on s’y sent bien ! Notre maison est simple mais confortable”.

#3 - Un havre de paix au coeur d’une île grecque idyllique

Cette petite - mais splendide - maison trône sur l'île d'Aegina, une île grecque du golfe Saronique, au sud-ouest d'Athènes. Située en plein cœur de Perdika, un village vivant mais intimiste, la maison de Clas a tout ce qu’il faut pour profiter de vacances dépaysantes où l’on peut prendre son temps. Prendre un bain dans l'eau cristalline de l'océan juste en face de la maison, faire du snorkeling ou tout simplement profiter de la vue extraordinaire, multiples sont les activités à imaginer dans cet havre de paix, récemment rénové avec des matériaux locaux.