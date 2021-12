Béziers - Un spectacle son et lumière magique à Bayssan

Découvrez la Scène de Bayssan comme vous ne l'avez jamais vue pour Noël !

Du 18 au 22 décembre, dès la tombée de la nuit, cinq soirées sont proposées gratuitement pour l’émerveillement des petits et des plus grands

Une projection architecturale grandiose et poétique qui nous emporte à la découverte de mondes imaginaires.

Programme détaillé :

« Cycles » : Mapping - Projection architecturale sur les murs de l’amphithéâtre

« Cycles » raconte l’histoire universelle, comme peut l’être une journée, une saison, une vie. Le public sera invité à suivre l’évolution d’un personnage qui traversera des mondes nouveaux pour revenir à son origine. Le concept de cette oeuvre se situe sur la frontière entre le réel et l’irréel.

« Lit Up » : Installation lumineuse interactive sur le bâtiment d’accueil

Perché sur une estrade au centre du parvis, l’installation offrira au public la possibilité d’éclairer les éléments qui l’entourent. Chaque personne s’emparant des sceptres munis de capteurs pourra à son gré, grâce à ses gestes diriger les lumières comme un chef d’orchestre. Ainsi, Le monde s’illuminera comme par magie.

« La Baraque à Dessin » : Tablette graphique géante sur les murs de l’amphithéâtre

Le spectateur deviendra le créateur et maitre de l’oeuvre et sera vue du public. Il pourra laisser libre cours à son imagination en dessinant ce qu’il souhaite. Le tout sera projeté en temps réel sur l’architecture de l’amphithéâtre.

« Architectural Game » Installation interactive monumentale sur les murs de la salle de théâtre Galabru

Conçue comme un jeu vidéo, cette installation a pour but de créer des trompes l’oeil en utilisant uniquement les traits et les volumes du bâtiment tout en s’amusant. Nous proposerons au public de jouer et de se transformer grâce aux effets d’optiques uniques. Il s’agira d’un espace de jeux éblouissant où les spectateurs deviendront des géants.

Un parcours artistique magique

Le collectif de Bayssan revisite le spectacle son et lumière alliant innovation esthétique et technologique. Les nouveaux équipements de la Scène de Bayssan seront illuminés et sublimés par 4 oeuvres créant un parcours artistique unique.

À travers les oeuvres réalisées spécialement pour cet événement, le public sera invité à découvrir un mapping vidéo surprenant. Ensuite grâce aux installations participatives et interactives aussi étonnantes que ludiques, le spectateur aura l’occasion de devenir créateur. Il pourra dessiner, danser et jouer pour transformer son environnement.

Une collaboration artistique unique

Sur une idée originale de la Scène de Bayssan, Nicolas Ticot (directeur d’XLR) a créé le « collectif de Bayssan », réunissant 11 artistes biterrois, héraultais, occitans et lyonnais qui excellent dans les domaines de la manipulation d’images et d’interactivités. « Lumières sur Bayssan » est le fruit de quatre semaines de résidence de création pour faire vivre au public une expérience unique et sensationnelle.



La compagnie d'art et de production d'oeuvres audio-visuelles XLR Project est un laboratoire d’arts numériques pluridisciplinaires, spécialisé dans le monde spectacle en France et à l’international. Véritable vecteur d’expériences sensorielles, XLR est aussi une aventure humaine.