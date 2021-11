Occitanie - Alter'Incub Occitanie Pyrénées recherche les porteurs de projet pour sa 15ème promo

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui s’achève a permis de faire la lumière sur les solutions nouvelles et les formes d'entrepreneuriat qui tentent de relever les grands enjeux sociétaux des territoires. En plaçant l’efficacité économique au service de l’humain et de l’environnement, entreprendre dans l’ESS est une façon d’impulser un changement social et de faire évoluer la société dans son ensemble.

Et en Occitanie, les entrepreneurs ne manquent pas d’inventivité pour faire bouger les lignes. En 7 ans d’existence, l’incubateur d’innovation sociale de l’Union régionale des Scop Occitanie Pyrénées a accompagné plus de 170 projets qui allient performance économique et utilité sociale.

À l’instar de Bien Commun, projet de foncière solidaire, Lutin Vert, recyclerie de jouets dans les Hauts-Tolosans et Chanvre Occitan, qui participe à la structuration de la filière chanvre régionale, ceux-ci répondent à des problématiques émergeantes liées à l’évolution de notre société, sur des thématiques très variées.

Par exemple, face au problème de la vacance et de la vétusté touchant près d’un bâtiment sur dix dans les petites villes, Bien Commun s’est donné comme mission d’œuvrer pour la revitalisation des petites et moyennes villes. Magali Pascal, Fabien Zufferey et Clara Allgaier, appuyés par la Scop Ecozimut, se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale il y a un peu plus d’un an. « Nous visons la création de logements locatifs et de locaux commerciaux abordables, sains et inclusifs en adéquation avec les besoins des territoires ».

Dans les Hauts-Tolosans, pour Gwenn Guyader, Isabelle Forment et Julie Vergnes, fondatrices de l’association Lutin Vert « le projet social est double : c’est la mise en situation professionnelle de personnes éloignées de l’emploi que l’on accompagne dans leur transition socioprofessionnelle, et la vente de jouets de seconde main de qualité accessibles à tous ».

Quant à Julien Bonnet, co-fondateur de Chanvre Occitan, le projet a pour origine « l’impact environnemental majeur de l’industrie du textile associé à la fast fashion ». Dans la construction même de leur projet, c’est l’intérêt général et la gouvernance collective qui priment, tout en s’inscrivant dans une véritable dynamique entrepreneuriale, créatrice d’emploissur leur territoire. Julien Bonnet et ses partenaires se sont donné pour mission de réactiver la filière chanvre textile en région Occitanie. En amont de la filière, Chanvre Occitan accompagne les agriculteurs de la région à la culture du chanvre. Après avoir acheté les pailles de chanvre, elles seront défibrées localement grâce à une ligne de défibrage et l’ensemble des coproduits seront valorisés vers de nombreux débouchés Occitans et Français. Et à cette fin « notre volonté était de créer une entreprise ancrée dans les valeurs de l’ESS ».

Pour Bien Commun, actuellement constitué en association « nous avons vocation à nous transformer en Société Coopérative d’Intérêt Collectif afin d’adopter un modèle à la gouvernance collective, prônant la transparence et ayant un objectif de lucrativité limitée ». Avec la mise en place d’un chantier d’insertion « notre souhait de contribuer au développement des Hauts-Tolosans à partir d’un double constat : d’une part trop de jouets sont jetés ou inutilisés dans les chambres de nos enfants, d’autre part, l’offre d’insertion par l’activité économique est limitée sur ce territoire aussi bien en nombre qu’en type d’activité. » pour Lutin Vert. Ces entrepreneurs du changement fourmillent d’idées et ne demandent qu’à être soutenus.

En Occitanie, l’écosystème, et le réseau d’accompagnement de l’ESS est riche et leur permet de se structurer. Partant souvent d’une simple idée, le besoin d’être épaulé dans sa formalisation pour qu’elle devienne un projet mature est fort. Alter’Incub Occitanie Pyrénées offre un regard critique pour sécuriser au mieux le chemin à parcourir vers la création d’une entreprise à fort impact sociétal, en s’appuyant sur un accompagnement individuel, des temps collectifs de partage et de formation qui apportent selon Gwenn Guyader (Lutin Vert) « les éléments méthodologiques nécessaires pour dessiner les contours du projet, le structurer et se poser les bonnes questions. », et une véritable connexion avec le réseau régional de l’innovation sociale et de l’ESS.

Selon Chloé Bigou, responsable de l’incubateur, « notre objectif c’est de permettre aux entrepreneurs que l’on accompagne de prendre de la hauteur et rompre l’isolement, de s’inspirer et s’enrichir des autres et du réseau ».

Et ça marche… ! « Être incubés par Alter’Incub, est un réel accélérateur » pour Bien Commun. « Cet accompagnement a été un vrai tremplin pour faire décoller le projet ! » de Lutin Vert.

Avis aux innovateurs sociaux : le prochain appel à candidatures pour intégrer la 15ème promo d’Alter’Incub Occitanie Pyrénées sera ouvert du 3 décembre 2021 au 23 janvier 2022. Pour bénéficier d’un accompagnement, de l’idée à la concrétisation du projet, rendez-vous dès le 3 décembre sur : ocpy.alterincub.coop

POUR QUI ? Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante en Occitanie.

>> Secteurs d’activité concernés : éducation, culture, habitat, lien social, handicap, numérique, petite enfance, énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion, tech for good…

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ Le projet doit se démarquer par sa finalité sociale, sociétale et environnementale, reposant sur un modèle économique pérenne et une gouvernance collective et démocratique.

ACCOMPAGNEMENT Un parcours complet de formation pour maîtriser les outils clés de la création d’entreprise sociale grâce à l’intervention d’experts sur les différentes parties du business plan. Et un accompagnement personnalisé pour construire un modèle économique viable.

CALENDRIER

 Lancement de l’appel à projets : 3 décembre 2021

 Date limite de dépôt des candidatures : 23 janvier 2022 à minuit

 Jurys départementaux de sélection : du 7 au 10 février 2022

 Démarrage du programme d’accompagnement : début mars 2022