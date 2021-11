Fabrègues - Les cagettes en folies

Le concept : Un événement unique en France qui se déroule au magnifique Domaine de Mirabeau dans lequel les producteurs locaux partent à la rencontre des consommateurs.

Plus qu’un simple marché, c’est un moment convivial qui s’imprègne de nos valeurs éthiques et contribue à faire vivre le circuit-court.

À l’approche de Noël, partageons ensemble le plaisir d'acheter local, de découvrir ou retrouver les producteurs et artisans proches de chez nous dans un cadre verdoyant avec un programme rempli de bonnes choses à célébrer avant les fêtes!

Au programme de cette journée :

Des​ producteurs locaux proposent leurs produits à la vente (fruits et légumes, pain, fromage, huile d’olive, miel, viande, charcuterie...) par le biais de l’application Ma Chouette Cagette. Précommandez ou venez directement sur place.

Des intervenants animent toute la journée avec des activités variées et gratuites (Point conseil jardinage naturel et compostage avec notre Maître composteur Anaïs, atelier shampoings solides avec La belette Go Green , animation découverte de l'apiculture avec la Famille Edo, Noël zéro déchet avec Objectif Zéro Déchet de Sète pour vous accueillir et plein d’autres surprises encore !)

Des artisans et créateurs spécialement venus pour l’occasion nous ferons découvrir leurs produits pour des idées cadeaux éco responsable

Un point Guinguette pour profiter d’un moment de partage et déguster les produits locaux directement sur place !

Découverte de notre application « Ma Chouette Cagette »

Tombola avec des paniers producteurs !

Sensibilisation au développement durable

Vous pouvez suivre la préparation de notre événement directement sur notre page Facebook https://www.facebook.com/machouettecagette