Tarn et garonne - Journée portes ouvertes Innov'Action 2021 dans le Tarn & Garonne le 18 novembre 2021

Journée portes ouvertes Innov’Action 2021 dans le Tarn & Garonne le 18 novembre 2021

Les céréaliers Bertrand et Sébastien GUIRAUD présentent à leurs pairs leur solution d’agriculture de Conservation des Sols pour atteindre la HVE.

La 8ème édition d’Innov’Action, organisée par les Chambres d’agriculture d’Occitanie, met en lumière des innovations portées par des agriculteurs impliqués dans la triple performance (environnementale, sociale et économique) du secteur agricole.

Dans le Tarn & Garonne, Bertrand et Sébastien Guiraud (du GAEC Guiraud), ouvrent les portes de leur exploitation pour partager avec les professionnels du monde agricole leur passage en HVE avec un système très diversifié et le recours au couverts végétaux, semis direct et macérations de plantes.