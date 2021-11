Hérault - À la conquête de l'espace : le futur sera-t-il touristique ?

À la conquête de l’espace : le futur sera-t -il touristique ?

Fusée de la société Blue Origin, créée par Jeff Bezos. Blue Origin

Claudie Haigneré, Centre national d’études spatiales (CNES) et Benoît Tonson, The Conversation France

Entre 1969 et 1972, 12 astronautes américains ont foulé le sol lunaire, depuis, plus rien : personne n’est allé plus loin que la station internationale. Comment expliquer ce désintérêt d’une cinquantaine d’années ? Va-t-on renvoyer des femmes et des hommes vers la Lune, voire Mars ? Le futur du spatial sera-t-il touristique ? Découvrez les réponses de Claudie Haigneré, première, et toujours seule, femme astronaute française.

Crédits, conception, Benoît Tonson. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni.

