Occitanie - La LOR et Groupama d'Oc lancent l'opération « les Gestes qui sauvent »

La Ligue Occitanie de Rugby et Groupama d’Oc accompagneront les éducateurs inscrits en formation pour la saison 2021-2022, ainsi que les nouveaux arbitres.

Comment ? Par le financement de 50% du coût de leur formation aux premiers secours (PSC1). L’officialisation du lancement de l’opération « Les Gestes qui sauvent » s’est déroulée le samedi 23 Octobre dernier, au siège de la Ligue Occitanie de Rugby.

Partenaire Majeur de la Ligue Occitanie Rugby, Groupama d’Oc s’investit avec force auprès des acteurs de la formation en Occitanie. En effet, Groupama d’Oc financera 50% du coût de la formation individuelle PSC1, soit un montant de 30€ pour les nouveaux éducateurs ou nouveaux arbitres inscrits en formation au titre de la saison 2021-2022.

Tout candidat à l’entrée en formation (Brevet Fédéral ou Certificat de Qualification Professionnelle) doit justifier d’une formation validée PSC1.

Cette Formation permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

Le développement d’une culture commune de la sécurité de tous passe par la sensibilisation et la formation de nos éducateurs ou arbitres, aux premiers secours et aux gestes qui sauvent. La LOR et Groupama d’Oc en sont pleinement conscients et vont déployer en ce sens des formations physiques sur toute la Région.

Afin d’officialiser ce dispositif, les 30 premiers candidats de la saison étaient réunis le samedi 23 octobre à la Maison du Rugby en vue de participer à une session de formation, synonyme de lancement de l’opération sur l’ensemble de l’Occitanie.



Florence Bousquet, Directrice Générale Adjointe chez Groupama d’Oc et Alain Doucet, Président de la Ligue Occitanie de Rugby, étaient présents pour l’occasion afin de signer la convention de partenariat.

Après l’effort, le réconfort ! A l’issue de la formation, Groupama d’Oc a tenu à inviter l’ensemble des candidats à assister au choc de la 8ème journée du Top 14, opposant le Stade Toulousain au Castres Olympique. Une belle manière de clôturer une journée bien remplie, dans une ambiance conviviale !

Alain Doucet, Président de la Ligue Occitanie Rugby : « La Ligue Occitanie de Rugby tient à remercier Groupama d’Oc, qui par son engagement et par ses valeurs démontre une volonté commune pour accompagner nos éducateurs dans leur formation. La sensibilisation aux gestes qui sauvent est une étape importante, qui fait partie intégrante de leur cursus de formation. Cette confiance renouvelée, en complément du « Challenge Fédéral Groupama », est un engagement fort auquel nous sommes particulièrement sensible. »

Florence Bousquet, Directrice Générale Adjointe chez Groupama d’Oc : « En tant qu’assureur mutualiste ancré dans les territoires, les Gestes Qui Sauvent sont l’une des manifestations les plus concrètes de notre raison d’être. C’est aussi la démonstration de notre projet mutualiste où chacun a autant à donner qu’à recevoir, chacun pouvant être à la fois protecteur et protégé. Nous sommes fiers d’accompagner la Ligue sur ce chemin de la formation en finançant la moitié du PSC1 des nouveaux éducateurs et nouveaux arbitres. »