Hérault - EasyJet simplifie les trajets entre Montpellier et Paris-Orly.

A compter du 1er novembre easyJet propose jusqu’à 2 vols quotidiens entre Paris Orly et Montpellier.

Une fois à Paris-Orly les passagers sont à proximité de la station Orly Val pour rejoindre rapidement Paris.

Les détenteurs de la carte easyJet plus bénéficient sur tous les vols d’un accès prioritaire au contrôle sécurité à l’aéroport et à l’embarquement, le choix gratuit de leur siège et un deuxième bagage cabine.

easyJet a étendu sa politique de flexibilité pour les vols jusqu’au 31 décembre : tous les passagers peuvent modifier leurs vols sans frais supplémentaires, jusqu’à 2 heures avant le départ, et pour l’ensemble des destinations en vente.

Les vols d'easyJet sont effectués en conformité avec les protocoles sanitaires les plus stricts.

easyJet, qui opère une flotte 100% Airbus, est la seule compagnie en France à compenser les émissions de carbone de l’ensemble de ses vols. easyJet, deuxième compagnie aérienne en France, propose à partir du 1er novembre jusqu’ à deux vols par jour entre Montpellier et Paris-Orly pour la saison hiver.

Les passagers loisirs et affaires peuvent bénéficier d’un programme de vol adapté à une escapade de quelques jours ou un allerretour journée en toute efficacité et toujours à des tarifs abordables à partir de 30 euros.

A compter du 1er novembre 2021 la compagnie proposera jusqu’à deux vols quotidiens avec, en semaine, un premier vol à 8h45 arrivée à Paris 10.05 et un dernier vol départ 18.40 arrivée 20.15 à Montpellier.

Les efforts de la compagnie portent sur une simplification du parcours passager avec notamment pour les premiers vols du matin un débarquement directement au terminal de Paris-Orly, sans passer par des navettes bus, suivi d’un accès rapide à la station d’Orly Val situé à proximité de notre terminal d’opérations.

Une promotion actuellement en cours pour les passagers Montpellierains permet de bénéficier de cette carte annuelle pour 191.20€ au lieu de 239€ - dans la limite des stocks disponibles.

L’application mobile easyJet, téléchargée plus de 40 millions de fois, permet de manière simple et intuitive de scanner son passeport pour finaliser son enregistrement, de consulter sa carte d’embarquement digitale, le suivi de son vol en temps réel et permet également d’enregistrer sa carte easyJet +.

Tous les passagers peuvent modifier leurs vols sans frais supplémentaires, jusqu’à 2 heures avant le départ, et pour l’ensemble des destinations en vente. Les vols d’easyJet sont effectués en conformité avec les protocoles sanitaires les plus stricts. Ces mesures ont été mises en œuvre après consultation des autorités aéronautiques de l'OACI et de l'EASA et en accord avec les autorités nationales compétentes.