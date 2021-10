Lozère - L'Histoire de Marcel Nuss le 21 novembre 2021 à St Germain-du-Teil

L’HISTOIRE DE MARCEL NUSS, SUPER-HÉROS DE SA VIE… ET DES DROITS CIVIQUES

Raconter les histoires de Jill et Marcel Nuss et de leur amour hors norme. Interroger nos représentations normatives de l’amour, du désir… Et s’amuser à renverser les images stéréotypées de la sexualité.

Tous trois s’étaient rencontrés lors de Charivari! en 2016. Quatre ans plus tard, les comédiens Frédéric Naud et Jeanne Videau mettent en scène la vie de l’écrivain, essayiste et militant Marcel Nuss.

Tout commence un samedi soir, dans l’univers grotesque d’une émission de télévision, où l’apparence est reine. Victor Branck, présentateur vedette, accueille Jill et Marcel Nuss. Ce dernier vient de publier un nouvel essai : « Je veux faire l’amour ». Si Victor Branck est le parangon du Dom-Juan-macho-sympathique à qui tout semble réussir, face à lui, Marcel Nuss semble être l’archétype de l’anti-héros : porteur d’un pluri-handicap, le corps tordu par la maladie, il est entièrement paralysé sauf les yeux, la bouche, deux doigts et le sexe. A côté de lui, Jill, sa femme, de trente ans sa cadette, illumine tout le plateau. Ensemble, ils militent pour l’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Ce samedi soir, ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour nous. Pour commettre un attentat à la pudibonderie. De cette soirée pourrait surgir un moment de vérité salvateur pour nous tous et en particulier pour Victor Branck …

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisée avec la Fédération des Foyer Ruraux, le foyer rural de SaintGermain-du-Teil dans le cadre du festival Contes et Rencontres

> Dimanche 21 novembre / 15h / Saint-Germain-du-Teil

> Dès 16 ans

> Durée : 1h10

> Tarifs : de 10 à 12€

+ d"infos sur https://scenescroisees.fr/