Montpellier - Millésime Bio 2022 : Le mondial du vin biologique !

Millésime Bio, traditionnellement le premier salon professionnel vins, cidres, bières et spiritueux de l’année se déroulera en deux temps pour cette édition 2022.

Un double rendez-vous qui permettra de garantir à tous les professionnels leur participation tout en tenant compte des contraintes sanitaires imposées en France et à l’étranger.

Ainsi, le Mondial du Vin Biologique débutera le 17 janvier pour deux jours. Sur le modèle de l’édition digitale 2021, plus de 450 exposants et plusieurs milliers de visiteurs pourront échanger en amont du salon physique et ainsi nouer de premiers contacts.

À cette occasion, les visiteurs découvriront en avant-première le Palmarès du Challenge Millésime Bio 2022. Du lundi 24 janvier au mercredi 26 janvier, le salon physique permettra de renouer avec la dégustation et la rencontre.

Plus de 1 400 exposants venus de 20 pays, seront présents au cœur du vignoble le plus bio de France et présenteront environ 40 % de l’offre française de vin bio et un bel échantillon de l’offre internationale.

Cet engouement retrouvé consolide la position de Millésime Bio comme la place de marché incontournable qui donnera la tendance pour les prochains salons dans un contexte post crise sanitaire.

Adresse :

PARC EXPO MONTPELLIER

Route de la foire

34470 Pérols