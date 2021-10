Mende - Effectifs d'étudiants : Laurent SUAU se réjouit de l'arrivée de nouveaux étudiants à Mende

Les effectifs d’étudiants à Mende sont en progression.

Pour cette année universitaire 2021-2022, on compte 870 étudiants, tous cursus post-bac confondus (antenne de l’Université de Perpignan, BTS, faculté d’éducation, formation infirmiers et aides-soignants, campus connecté et purple campus).

Créée il y a trois ans, la nouvelle formation de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education compte quarante étudiants supplémentaires cette année. Quinze étudiants supplémentaires viennent d’intégrer l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. Enfin, le Campus connecté qui vient d’ouvrir ses portes cette année accueille huit étudiants. Ce dernier, ouvert à l’antenne universitaire, s’adresse aux bacheliers qui souhaitent poursuivre leurs études et aux étudiants qui désirent se réorienter ou reprendre leurs études.

Cette augmentation des effectifs d’étudiants est une excellente nouvelle pour Mende dont ledynamisme passe aussi par sa jeunesse et sa vie étudiante !