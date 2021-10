Occitanie - BienManger.com vous présente son Calendrier de l'avent "Plaisirs d'Occitanie"

Partez pour une escale gourmande dans le Sud de la France et (re)découvrez les saveurs du terroir occitan.

Pour la première année, BienManger.com fait la part belle à sa région d'origine en proposant un calendrier de l'avent unique et original.

Chaque jour, vous découvrirez une surprise dans un format généreux à partager (à deux ou plus). Des saveurs sucrées aux plaisirs salés, c'est le meilleur de l'artisanat et de l'agriculture d'Occitanie que vous pourrez déguster.

Tarif : 64,95 euros.

Ce coffret gourmet est une véritable invitation au voyage pour tous vos sens. Découvrez ou redécouvrez chaque jour de l'avent une nouvelle saveur en direct des territoires de la région Occitanie, dans un format généreux à partager à deux ou plus !

De la pêche en méditerranée aux sommets de ses montagnes des Pyrénées et du Massif Central, en passant par les oliveraies du Languedoc et les plaines du Sud-Ouest, c'est le meilleur de l'agriculture et l'artisanat culinaire de l'Occitanie que vous découvrirez au jour le jour. Rien de mieux pour attendre Noël !

Ce calendrier de l'avent contient :

Une terrine champêtre aux noix, une recette ariégeoise authentique

Des caramels à la fleur de sel de Gruissan, salin du Narbonnais

Une terrine d'oie de la Maison Catusse dans le Lot

Une tapenade authentique de l'artisan héraultais Barnier Olives

Des croquants de Cordes de la Maison Bruyère dans l'Aude

Des bâtons de chocolat noir de l'Abbaye de Bonneval en Aveyron

Un confit d'Abricots au thym sauvage de l'Epicurien, artisan héraultais

Un bocal de pâté pur porc à l'ail de Garonne et au gingembre

Une véritable rouille sétoise d'Azaïs et Polito, artisans sétois

Des croustillants à la violette de Toulouse, de la maison Bruyère

Des babas à l'Armagnac en direct du Gers

Une terrine de canard au magret de canard fumé du Lot

Des berlingots de Pézenas à la pêche

Une confiture d'orange douce à la fleur d'oranger

Des barres de chocolat au lait Malakoff 1855, de la Maison Malakoff en Lozère

Un houmous de haricots du Lauraguais

Un miel de la Maison Sauveterre en Lozère

Une confiture de Chataigne des Cévennes des gardois Verfeuille

Un bocal de brandade de morue des Nimois Raymond Geoffroy

Un pot de confit de figue et floc de Gascogne pour accompagner de foie gras

Une terrine campagnarde à l'ail de Lomagne

Une rousquille fondante, trésor pâtissier catalan

Un bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest

Le calendrier dévoile non seulement ses produits chaque jour, mais aussi les splendides paysages de la belle région Occitanie ! Les 24 étuis intérieurs qui renferment les produits et vous offrent la surprise composent eux aussi 3 paysages à la façon d'un puzzle. Entre mer et montagnes, vignes et pâtures, les photos de paysages aussi belles que variées figurant sur la boîte vous invitent au voyage. En attendant, ce sera un voyage des papilles !

Composition

24 produits. Présence de porc, d'alcool, de gluten.

