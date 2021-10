Montpellier - Exposition "Origines" du 22 Octobre au 20 Novembre - Vernissage le 20 Octobre à 18h

En ce joli mois d’Octobre, réjouissons-nous ensemble des promesses de l’automne, de ses couleurs et de son énergie qui invite au partage. Tandis que certains profitent des dernières chaleurs pour vivre des instants de convivialité, d’autres ouvrent leurs portes pour les recevoir… A l’[ES]Art Fatory, vous êtes toujours les bienvenus, que ce soit pour admirer des œuvres d’art et découvrir des artistes, pour lire des recueils de poésie confortablement installé sur un canapé ou pour échanger avec l’équipe dans une ambiance amicale.

[ES]Art Factory vous convie à l’exposition "Origines" qui débutera le 22 Octobre et se tiendra jusqu'au 20 Novembre. En invité d’honneur, vous aurez le plaisir de rencontrer l’artiste peintre Paul Marion et de découvrir ses œuvres. Elles seront accompagnées des sculptures de Hélène Modébadzé.

A travers l’œuvre de Paul Marion, nous pouvons décliner la notion d’origine à l’infinie : les origines géographiques et culturelles de sa naissance à Niamey au Niger, de son enfance passée en Afrique Noire ; les origines du monde avec ses espaces de néant parsemés de milliers d’étoiles et de gouttes de peintures ; les origines de la matière et de toute chose comme un assemblage méticuleux d’atomes et de particules ; les origines du peintre, créateur de vie, de couleurs et de mouvements… Autant d’origines qui feront échos à vos propres expériences et sensibilités.

Les peintures de Paul Marion seront sublimées par les sculptures éloquentes et sensibles de Hélène Modébadzé. Ses œuvres travaillées dans le bois se font les témoins des origines spirituelles et organiques de l’Homme.

Ainsi, cette exposition s’inscrit dans la continuité du Sommet France-Afrique et célèbre un imaginaire commun qui nous rassemble. Le vernissage sera l’occasion d’échanger autour d’un verre, de partager nos aspirations artistiques, nos vies et nos rêves.

- Vernissage le vendredi 22 Octobre à partir de 18h –

- En présence de l’artiste Paul Marion -

[ES] ART FACTORY

5 Rue du Général Vincent - 34070 Montpellier

es.artfact@gmail.com / + 33 (0)6 62 16 29 30

www.es-artfactory.com