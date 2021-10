Sète - L'antenne sétoise de la Croix-Rouge investit de nouveaux locaux

Après avoir occupé les murs d’une maison de maître de la rue Paul-Valéry depuis 1929, l’antenne sétoise de la Croix-Rouge déménage au 10 quai Pasteur. Cet ancien garage – transformé en local de 200 m2 flambant neuf, muni d’une vesti-boutique, d’une petite épicerie, d’un centre de tri de vêtements et d’une salle d’entraînement aux premiers secours – accueillera le public dès le 5 octobre. Une salle d’écoute sera aussi à disposition des personnes en difficulté.

Jeudi 30 septembre, en fin de journée, Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale et vice-présidente du CCAS, est allée à la rencontre des bénévoles et a félicité l’équipe pour son éternel dévouement et son travail étroit avec le CCAS tout au long de l’année. La Croix-Rouge est aussi présente sur de nombreuses manifestations, notamment l’été au Théâtre de la Mer.

Au niveau local comme national, la Croix-Rouge française est mobilisée sur plusieurs fronts, le secourisme, l’action sociale, les premiers-secours et la collecte de denrées alimentaire. À Sète, l’association travaille de concert avec la municipalité depuis ses débuts.