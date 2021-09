Sérignan - Les laisses de mer, si précieuses à notre écosystème !

LES LAISSES DE MER : L’ÉQUILIBRE DE NOS PLAGES NATURELLES !

Avec ce temps radieux et la beauté de nos paysages, les vacanciers encore nombreux et les habitants du territoire prennent l’air aussi souvent que possible. On voit beaucoup de vélos le long des routes, des pêcheurs ou encore des promeneurs aux Orpellières qui se baladent et suivent le bord de mer.

L’occasion pour nous de vous parler des laisses de mer, si précieuses à notre écosystème !

Les laisses de mer sont tous les débris laissés par la mer sur le bord de la plage : algues, sédiments, œufs de raies, coquillages, bois mort… Ces éléments font partie de l’« écosystème plage » qui va de l’eau jusqu’aux dunes en englobant bien entendu la plage. Ces laisses permettent de maintenir la biodiversité : oiseaux, insectes, plantes des dunes et même de plage à certains endroits… En plus de cela, elles fournissent un apport régulier de sable par la dépose de coquillages et de diverses matières naturelles.

Si on casse cet écosystème, on casse la dynamique d’échange de sable entre les dunes, l’eau et le bord de mer, ce qui engendre l’érosion accélérée des côtes.

Pour protéger nos plages, il faut donc protéger cet écosystème, conserver ces laisses de mer et les nettoyer des déchets humains inorganiques (mégots, micro-plastiques, bouchons de pêche…).

C’est pour cela qu’on encourage les usagers de la plage à laisser les coquillages échoués sur le sable autant que possible.

C’est aussi pour cela qu’à Sérignan, durant l’été, la cribleuse n’est passée que devant les campings, et en prenant le soin d’éviter le pied des dunes et le bord de mer. Sur la zone des Orpellières qui a un enjeu écologique fort, le ramassage se fait manuellement pour conserver les laisses de mer intactes et seulement en enlever les déchets.

La Ville n’est pas seule à effectuer ce nettoyage et nous remercions tous ceux qui font l’effort de ramasser ce que d’autres ont jeté : les mégots et détritus laissés à même le sable, mais aussi ceux abandonnés sur le bord des routes ou dans les grilles d’égouts qui, presqu’inévitablement, finissent à la mer.

Ces écocitoyens sont de plus en plus nombreux : ils viennent seuls, en famille, ou en groupe, ils sont membres d’associations ou autonomes dans leur action. Ils sillonnent les plages durant l’automne, l’hiver, et le printemps, pour les nettoyer de leurs déchets après chaque coup de mer.

Notre territoire est magnifique pour son côté naturel, merci à tous ceux qui nous aident à le préserver !