Sète - Les parkings Canal et Halles rénovés

Pour améliorer son offre de stationnement, la Ville a réalisé d’importants travaux dans les parkings Canal et Halles. Il y a d’abord eu des opérations de confortement et de sécurisation, avec une réfection des voies d’accès et des rampes interniveaux, ainsi que le renouvellement des peintures et de la résine au sol. L’éclairage a aussi été repris et des témoins lumineux ont été installés pour indiquer les places libres ou occupées. Pour le parking du Canal, les accès ont été revus et un nouvel ascenseur a été installé côté quai Léopold Suquet.

Autre grand changement visible : la rénovation et l’agrandissement de l’escalier de la marine, au bout du quai de la Résistance. L’ancien escalier étroit a laissé place à une rampe large et moderne. Des travaux qui offrent désormais un plus grand confort à tous les usagers.