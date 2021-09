Sète - Deux nouvelles activités proposées par le service des sports

Pour la rentrée, la Ville de sète fait le plein d’activités sportives ! Outre les habituels cours proposés (pilâtes, musculation, gym, stretching, activités aquatiques, boxe, natation, body fit, poney, réveil musculaire, etc), deux nouvelles activités ont fait leur apparition.

La première, le vélo électrique, est praticable le lundi après-midi de 14h à 16h et le jeudi matin de 9h30 à 11h30 en partant de la base nautique Miaille et Munoz. Une activité destinée à un public de personnes désirant renouer avec une activité sportive douce. Pendant 2h de parcours sécurisé (Sète et ses alentours), les participants pourront profiter d’un accompagnement avec un coach. Le vélo, lui, est fourni par la ville durant le temps de la séance. Grâce à son assistance électrique, les pratiquants peuvent évoluer avec moins de fatigue sur un parcours plus long. Le but de cette activité ? Renforcer le système cardio-vasculaire et pulmonaire, et consolider les muscles et les articulations. Le prix des cours à l’année s’élève à 125 euros, et des réductions sont appliquées pour les résidents sétois.

La seconde grande nouveauté que les amateurs de sport pourront découvrir est l’EMS glisse urbaine, qui regroupe les activités à roulettes (skateboard, planche et patins à roulettes). À la clef, cette pratique permet un renforcement musculaire (cuisses abdos fessiers) en favorisant la coordination entre le haut et le bas du corps. L’apprentissage est réalisé en milieu adapté (terrain plat spécialement dédié), et en toute sécurité (protections obligatoires et fournies). Pour en profiter, rendez-vous les mercredis de 9h30 à 11h30. Chaque séance est accompagnée par un coach, l’abonnement à l’année coûte 125 euros. Plusieurs réductions sont possibles.

Pour réserver des séances concernant ces nouvelles activités, ou même consulter le panel d’autres sports disponibles, il faut se rendre sur la plateforme marketplace.awoo.fr/879