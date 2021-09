Béziers - Victor Leroy du BMC Béziers remporte l'épreuve reine de l'Héraultaise 2021 !

Ce dimanche 12 septembre 2021 avait lieu la célèbre course cyclosportive : L’Héraultaise (Roger Pingeon).

Trois courses au programme avec pour épreuve reine le 140 km.

Victor Leroy du Béziers Méditerranée Cyclisme s’impose sur cette épreuve devant son compagnon d’échappée Antoine Ley au sprint !

Résumé :

Après 20km de course, Guillaume Bonnet du BMC Béziers attaque seul mais il sera repris 15km plus tard par le peloton. Au Kilomètre 50, une échappée de 3 coureurs se forme et prend plus de 3min d’avance sur le peloton.

Dans la principale difficulté, la montée de Madières, Victor Leroy accélère en compagnie d’Antoine Ley (Clermont l’Hérault) pour se lancer dans une longue poursuite des 3 fuyards.

Les 2 hommes reprendront les échappées un à un, pour se jouer la victoire au sprint à 2, et c’est Victor Leroy qui l’emporte.

Guillaume Bonnet arrive dans un groupe d’une dizaine d’éléments pour la 5e place, il se classe 9e.

Classement :