Hérault - La circulation inter-files (CIF) est de nouveau autorisée pour les deux-roues !

Depuis le 2 août 2021, et à titre expérimental pour 3 ans, la circulation inter-files (CIF) est de nouveau autorisée pour les deux-roues et trois-roues motorisés, sur les autoroutes et les voies rapides, dans 21 départements. (Hérault compris).

La CIF consiste à circuler entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à vitesse réduite, dans un trafic dense et congestionné.

POUR QUI ?

- Autorisés : les deux-roues ou trois-roues motorisés de moins d'un mètre de large

- Non autorisés : les tricycles à voie large, les side-cars et les quads

DANS QUELLES CIRCONSTANCES ?

-Lorsque la circulation est dense et qu'elle s'établit en files ininterrompues sur toutes les voies

-Lorsque l'espace entre les véhicules est suffisant pour passer

Modalités de l'expérimentation : Où ?

- Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h

- Entre les deux files de véhicules situées les plus à gauche de la chaussée

- Dans les 21 départements concernés par l'expérimentation : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Essonne la Gironde, la Haute-Garonne, les Hauts-de-Seine, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, Paris, les Pyrénées-Orientales, le Rhône (y compris la métropole lyonnaise), la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var, le Vaucluse, et les Yvelines.

Les règles à respecter

• La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules.

• Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies

• Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers

IL NE FAUT PAS :

• Forcer le passage, ou tenter de passer si l'espace entre les véhicules n'est pas clairement suffisant

• Dépasser un autre deux-roues ou trois-roues motorisé circulant devant soi, en inter-files

• S'engager en circulation inter-files lorsque la voie est en travaux ou couverte de neige ou de verglas

Cette expérimentation va permettre d'étudier les conditions dans lesquelles cette pratique pourrait être autorisée, sécurisée et enseignée.

