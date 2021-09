Occitanie - Plébiscitées par les usagers, les offres de trains liO à 1€ se poursuivent tous les week-ends de septembre

- Tourisme & Mobilités -

Plébiscitées par les usagers, les offres de trains liO à 1€ se poursuivent tous les week-ends de septembre

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des habitants et les professionnels du tourisme dans la relance de leur activité, la Région et SNCF ont renouvelé les offres de trains liO à 1€ pour la saison estivale 2021. Plébiscitées par les usagers, ces offres événementielles se poursuivent tous les week-ends du mois de septembre, sur l'ensemble des lignes du réseau de trains régionaux liO et pour tous les voyageurs.

« Comme en 2020 au sortir du premier confinement, nous avons misé sur le tourisme de proximité pour soutenir l'activité régionale et favoriser les départs en vacances du plus grand nombre. Ces offres de trains liO à 1€ permettent aux habitants d'Occitanie de profiter de loisirs et de vacances à moindre frais. Un coup de pouce ô combien nécessaire dans la période que nous traversons, où chacun et chacune d'entre nous doit pouvoir profiter de l'été pour s'évader, s'aérer, respirer. En incitant habitants et voyageurs à découvrir les richesses touristiques et culturelles de notre région, ces offres permettent également de soutenir l'activité de nos professionnels du tourisme. Et bien sûr, elles s'inscrivent dans notre volonté de favoriser le recours aux transports en commun pour réduire les émissions carbone liées à nos déplacements. C'est un dispositif gagnant-gagnant largement plébiscité par les usagers » a notamment souligné la présidente de Région Carole Delga.

Cet été, la Région et SNCF ont proposé des billets à 1€ les week-ends de juin et les mercredis de juillet et août pour l'ensemble des usagers, ainsi que tous les jours du 15 juillet au 15 août pour les moins de 26 ans. L'opération se poursuit donc les week-ends de septembre sur l'ensemble des lignes du réseau de trains liO et pour tous les publics.

Depuis le 1er juin 2021, près de 837 000 billets à 1 € ont été vendus sur le réseau de trains liO, dont 407 000 billets jeunes entre le 15 juillet et le 15 août. En augmentation de 18% après un été record en 2020, les ventes de billets aux moins de 26 ans confirment l'engouement de la jeunesse pour ce dispositif.

Informations et réservations : www.ter.sncf.com/occitanie