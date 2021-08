Sète - Brassens a 100 ans - Du 1er au 20 septembre 2021 au "Roquerols"

PROGRAMMATION Du 1er au 20 septembre 2021

PROGRAMMATION LE ROQUEROLS – Brassens a 100 ans

JEU 02 SEPT - BRASSENS SOCIAL CLUB : JUSTINE JÉRÉMIE

20h30 - 6€/Tarif réduit 3€. Musique, chanson

Justine Jérémie nous entraîne dans son univers brassensien à travers l’interprétation

des chansons du “Bon Maître” et ses propres compositions au son de l’accordéon

VEN 03 SEPT- ELECTRO GEORGES

19h-01h - 10€

Le 7 sur Sète - La soirée de lancement du Mag de Sète avec

les Djs STÉPHANE POMPOUGNAC, LE DARON, DAB ROZER et PATRICE ESPOSITO

SAM 04 SEPT - TOUS EN CHANSON : PA SCAL CONTET ET LE QUATUOR ADASTRA

21h - 15€/Tarif réduit 12€. Musique, chanson

Pascal Contet et le Quatuor Adastra réinventent la chanson par le prisme d’arrangements créés par Fred Harranger.

À l’issue de ce tour de chant musical, ils proposent au public de reprendre tous ensemble certains des

titres, pour le bonheur et l’émotion de toutes et tous !

MER 08 SEPT - AFTER ZOUFRIS MARACAS

Après le grand concert du Théâtre de la Mer, les membres du groupe se jettent aux platines et affichent leur

meilleure sélection fiesta pour nous finir les jambes bien échauffées par le concert d’avant !

JEU 09 SEPT - BRASSENS SOCIAL CLUB : QUAND GEORGES DEVIENT BRASSENS

20h30 - 6€/Tarif réduit 3€, Conférence

Café citoyen : causerie musicale avec Jeanne Corporon, Régine Monpays, Bruno Granier et Bernard Lonjon.

Musique Bruno Granier - Animation: Michel Blanchard

SAM 11 SEPT - CARGO GORILLE : PIÑATA RADIO

19h - 6€/Tarif réduit 3€. Groove, Beats, Djs

Piñata Radio émet depuis Montpellier 24h/24, 7j/7. Avec plus de soixante résidents, cette webradio indépendante

et non-commerciale, est actrice majeure de la scène culturelle locale, de tous les styles de groove, du

funk le plus putassier à la trap la plus avant-gardiste !

DIM 12 SEPT - CONTREBRASSENS

20h30 - 15€/Tarif réduit 12€. Musique, concert

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies

et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme...

JEU 16 SEPT - BRASSENS SOCIAL CLUB : GUY VIGOUROUX

20h30 - 6€/Tarif réduit 3€. Spectacle

Panoramique de l’oeuvre de Brassens enrichi de vidéos, d’extraits d’interviews, de photos venant illustrer les

morceaux choisis pour évoquer le poète et son regard sur la société, les femmes…

VEN 17 SEPT - GRAND BAL BRASSENS - LE TOUR DE BAL

21h - 6€/Tarif réduit 3€. Chanson

Tour de Bal, c’est avant tout un bal participatif ! Un festival de revisites de l’oeuvre de Georges Brassens et

ses contemporains. On est littéralement embarqués par les quatre matelots, à tel point qu’on finit par ne plus

savoir si c’est d’la chanson à danser ou de la danse à chanter !

SAM 18 SEPT - FAMILY PIKNIK

11h-1h - Djs, Electro, Techno

La tribu electro du fameux festival débarque à Sète ! Journée & soirée DJ avec Sven Väth, Popof vs Oxia,

Giorgia Angiuli en live, Colyn, Tom Pooks vs Joy Kitikonti, The Dualz, Ki Yera, Fred 2-7, Paloule, Ness Ludwig...

DIM 19 SEPT - COLLOQUE INTERNATIONAL : “LE TEMPS PA SSÉ” CHEZ BRASSENS

10h30 - 6€/Tarif réduit 3€ - Conférence

Avec des intervenants italiens, espagnols, belges et anglais...

Est-il toujours joli le temps passé ? Nouvelles approches des chansons de

Brassens par des universitaires de toutes contrées...

DIM 19 SEPT NOÉMIE AND FRIENDS

20h30 - 6€/Tarif réduit 3€. Musiques du Monde, chanson

Noémie Roig et ses acolytes vous feront voyager au son des guitares,

charango,trompette, accordéon, percussions à travers des chansons venues

des quatre coins du monde. Un répertoire allant d’Amalia Rodrigues à Zebda en

passant par Césaria Evora, Jobim, Lavilliers, Féfé, Harry Belafonte...

LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS !

“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation qui convie petits et

grands à vivre une expérience Brassens unique et moderne à la rencontre de sa vie, son oeuvre,

et des empreintes qu’il a laissées dans sa ville et sur ses habitants.

Retrouvez toutes les semaines :

LA VISITE COMMENTÉE DU ROQUEROLS

Tous les jours à 11h et 15h - inclus dans l’accès journée

“RemBobino”

Toutes les semaines, Rembobino vous invite à la projection de films autour de

Georges Brassens à 15h30 dans la salle du cabaret Patachou, au coeur du Roquerols:

Mercredi : Porte des lilas, de René Clair avec Georges Brassens et Pierre Brasseur…

Jeudi: Trois sur la photo, de Sandrine Dumarais : Brel, Brassens, Ferré.

Vendredi : Georges Brassens, une histoire de femmes. (archives inédites de l’INA)

Samedi : Le regard de Brassens, de Sandrine Dumarais

Et tous les jours de 15h30 à 17h, projection en boucle du film de Rémi Sautet: La Supplique des Sétois.

“Les Matinées musicales”

Pour accompagner votre déjeuner les professeurs du conservatoire en performance

sur le pont du Roquerols. Tous les jours de la semaine de 10h30 à 13h30

“JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT”

Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts.

Tous les mercredis de 10h à 12h - tarif unique 6€

Lulu Berenguer

Déambulation musicale dans le Roquerols.

Tous les mercredis de 10h à 14h - inclus dans l’accès journée

“Escape Game Brassens”

En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de Brassens en

immersion sur application mobile dans une scénographie grandeur nature.

Parties en vente à la billetterie du bateau, Tarif unique 5€

Et à venir :

22/09 Café Littéraire avec Jean Claude Lamy

23/09 Club Georges Brassens : La Pietà, Rat’shak, Marie Cheyenne, Martin Mabz

24/09 Tony Truant Invite

25/09 Les ateliers artistiques de Calamartothèque - Chorale Intergénérationnelle

26/09 Causerie Sur Les Mots D’antan Avec Jean Louis Garitte

01/10 La Tour Des Miracles - Ivan Morane

02/10 Rock It To The Moon : Tiña

10/10 Salsa Bolando

28/10 Kouler Maloya

29/10 Le Rififi présente Gontard

30/10 Alexis Hk «Georges Et Moi»

06/11 Ours + guests

19/11 Barbara Carlotti ...

Fermetures exceptionnelles les mercredi 01/09 et samedi 18/09 (accès limité pour le festival Family Piknik)

INFOS PRATIQUES

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DÈS 10H

Bar Restaurant & Tapas :

Carte élaborée sous la supervision bienveillante de Pierre Vedel ami de Georges, préparée avec application

et amour par les célèbres “The Marcel” et “Maison Politi”, et servie par l’équipe de Jimmy en cuisine.

Service de 12h à 15h30 et de 18h à 22h30.

sete.fr/menu-brassens - réservation au 06 82 92 53 86

TARIFS

Le bateau du centenaire Brassens, amarré quai du Maroc, permet d’accueillir 250 personnes maximum. Les cartes

d’abonnement vous permettent d’accéder au bateau à volonté et de profiter des tarifs réduits sur les

concerts. Accès gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus (accompagnés avec un plein tarif ou tarif réduit).

Le bar et la restauration sur le bateau n’acceptent le paiement qu’en CB uniquement.