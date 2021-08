Occitanie - Carole Delga : « La Région Occitanie est solidaire des pays et des populations en proie aux flammes »

Carole Delga : « La Région Occitanie est solidaire des pays et des populations en proie aux flammes »

Depuis plusieurs semaines, des régions méditerranéennes (Algérie, notamment Kabylie, Grèce, Turquie, etc.) sont confrontées à des incendies violents et meurtriers. Les fortes chaleurs rendent ces feux difficilement maitrisables, malgré les moyens importants déployés par les Etats mais aussi par l'aide internationale qui se rend sur place, parmi laquelle des pompiers d'Occitanie. Face à ces événements, la présidente de Région, Carole Delga, a tenu à exprimer toute sa solidarité envers les populations frappées et annonce des mesures de soutien.

« Je tiens tout d'abord à adresser tout mon soutien aux populations impactées par ces violents incendies. J'ai souhaité la mobilisation pleine et entière de la Région Occitanie en soutien et en solidarité aux régions méditerranéennes touchées par ces épisodes dramatiques. C'est pourquoi nous avons d'ores-et-déjà contacté des associations régionales, actuellement présentes dans les territoires touchés par ces incendies, afin de les accompagner dans leur combat contre les flammes, leur participation à la protection des populations et, dans un second temps, de les aider à réparer et reconstruire.

Je proposerai le vote, lors de la prochaine Commission permanente, d'une délibération de soutien financier aux territoires touchés par ces incendies dramatiques.

Notre bassin méditerranéen subit déjà et va connaître encore de nombreux bouleversements dans les années à venir. Les effets du changement climatique sont connus et vont s'accentuer, augmentant la pression sur la ressource en eau, soumettant les populations à des épisodes climatiques toujours plus durs (pluies, inondations, glissements de terrain, incendies, sécheresse). Face à ces périls, il est impératif d'accélérer localement, nationalement et internationalement, comme nous l'a encore rappelé cette semaine le rapport du GIEC. En Occitanie, nous avons déjà commencé ce travail d'adaptation au changement climatique, avec le Pacte Vert et notre Plan régional de protection des populations face aux risques climatiques. Pour autant, nous devons également accompagner nos voisins dans ces transformations majeures.

Par ailleurs, en tant que présidente de Régions de France, je proposerai à mes collègues la mise en place d'une coordination des actions de solidarité déployées et demanderai le renforcement de la coopération internationale avec les pays et régions du pourtour méditerranéen, afin de mieux anticiper les épisodes climatiques violents auxquels nous serons confrontés.

Enfin, il est urgent que l'Union européenne puisse organiser une réponse concertée à ces drames, en coordonnant à la fois une réponse en matière de sécurité civile et en matière de solidarité et de soutien aux associations venant en aide aux populations. Je vais adresser un courrier en ce sens à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. »