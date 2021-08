Sète - Festivités et émotion pour le Grand pardon de la Saint-Pierre

Festivités et émotion pour le Grand pardon de la Saint-Pierre

Le grand pardon de la Saint-Pierre, organisé par l’Amicale des Pêcheurs Sète Môle, a eu lieu ce dimanche 1er août dans le cœur de ville. En raison de la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, cette fête, qui occupe une place importante dans le cœur des Sétois, s’est déroulée dans un format restreint, mais non sans émotions. Comme le veut la tradition, les festivités se sont ouvertes sur le grand défilé du matin où pêcheurs et sociétaires des écoles de joutes ont porté la statue de Saint-Pierre (Saint patron des pêcheurs), de l’église des Pénitents jusqu’à la décanale Saint-Louis.

Ce cortège, dans lequel se côtoient les familles de pêcheurs, ecclésiastiques, touristes et musiciens de la peña Bella Ciao, les statues du Saint-Patron, recouvertes de fleurs, sont portées par la force des bras. Parmi les temps fort de la Saint-Pierre, la messe donnée en hommage aux marins disparus, en la décanale Saint-Louis. Dirigé par le prêtre Gérard Frioux, accompagné de Jean-Michel Ballester pour les chants religieux, cet office a rassemblé une centaine de jouteurs et de pêcheurs, dans le respect des gestes barrières. Par la suite, le cortège a pris la direction de la criée afin d’embarquer les familles de pêcheurs et les statues à bord des chalutiers pour le traditionnel dépôt de gerbes en mer.

Au large de l’île singulière, la flottille de bateaux a rendu hommage aux marins disparus en faisant sonner leurs cornes de brume, à l’unisson. Parallèlement à la procession de le Saint-Pierre, d’autres rendez-vous se déroulent dans le cadre de cette fête. Parmi eux, l’exposition Audrey Cavaillé-Jean-Louis Delorme, qui rassemble des œuvres en lien avec l’esprit Sétois ou encore un tournois de joutes sur le quai Maximin-Licciardi, nom du créateur de cette grande fête.