Frontignan - Requalification du cœur de ville : première expérimentation urbaine sur le Quai Voltaire

Requalification du cœur de ville : première expérimentation urbaine sur le Quai Voltaire.

Dans le cadre de son projet de requalification profonde du cœur de ville, la municipalité a lancé une première expérimentation urbaine avec la piétonnisation du quai Voltaire, sur le parvis des Chais Botta, du 4 au 31 juillet. Cette action, préalable au lancement d’une grande concertation citoyenne, visait à tester un nouvel usage de cet espace public en bordure de canal, sans voiture, convivial et animé, permettant la déambulation et la détente.

Le projet de requalifiquation du cœur de ville, engagé pour un budget de 35M€, en 2019 avec Sète aggloopôle Méditerranée, le Départementent de l’Hérault, la Région Occitanie et l’État, vise à améliorer le cadre de vie en redessinant des espaces publics, en soutenant le commerce, en développant l’offre d’équipements publics, en rénovant l’habitat et en valorisant le patrimoine naturel et architectural de la commune.

Dans une dynamique d’ouverture du cœur de ville sur son territoire environnant, la municipalité souhaite aussi affirmer l’identité maritime de la ville avec une véritable réapropriation des bords du canal en aménageant ses berges en promenade, en lieux d’échanges et d’interactivité.