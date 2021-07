Sète - Biodéchets : évaluer pour mieux valoriser

Biodéchets : évaluer pour mieux valoriser

Les biodéchets constitués principalement de restes alimentaires, représentent une part importante de ressources valorisables (compostage, méthanisation…) dans une logique d’économie circulaire. Au-delà de la lutte contre le gaspillage, il est nécessaire de mieux trier à la source ces déchets biodégradables. Un tri qui deviendra d’ailleurs obligatoire pour tous, et notamment les professionnels, dès 2023. Et la rénovation actuelle de la station d’épuration des Eaux-Blanches qui va justement permettre à terme de produire du biogaz, s’inscrit dans cette stratégie..

Afin de préparer cette échéance et d’optimiser à terme leur prise en charge, une enquête financée par GRDF en partenariat avec l’Agglopôle, est menée actuellement auprès des commerçants des Halles de Sète par 4 membres de la Coopérative Jeunesse de Services du tiers-lieu La Palanquée, qui ont créé avec d’autres camarades une mini-entreprise éphémère. Une bonne façon d’accompagner cette jeune génération (16/18 ans) dans leur parcours initiatique d’auto-entrepreneurs, en leur confiant une mission liée à un enjeu majeur, celui de la transition énergétique.

L’objectif est de bien informer et de sensibiliser les commerçants, de sonder leurs avis et d’évaluer la nature et les quantités de déchets générés dans ce point central de la cité. Une autre enquête réalisée sur les Halles de Frontignan viendra bientôt compléter cette première étude pour affiner l’analyse et proposer les méthodes les plus adaptées pour une gestion optimale des biodéchets.