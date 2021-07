France - Le PassSanitaire étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes

#COVID19

A partir de demain, mercredi 21 juillet 2021, le PassSanitaire sera étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes

Obligation de présentation du pass numérique ou papier pour la participation à ces événements

Le déploiement du « pass sanitaire » se déroule en plusieurs étapes :

21 juillet 2021 : « pass sanitaire » obligatoire dans tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

Début août 2021 : « pass sanitaire » obligatoire dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance.

Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du « pass sanitaire » est repoussée au 30 août pour :

les jeunes de 12 à 17 ans. La raison en est que la vaccination n’ayant été ouverte, pour cette catégorie d’âge, qu’au mois de juin, des millions de jeunes auraient été contraints d’effectuer des tests à répétition pour toutes leurs activités estivales, à partir du 21 juillet. Cet aménagement permettra, d’ici au 30 août, aux 12-17 ans d’être vaccinés.

les salariés des lieux et établissements recevant du public. La raison en est que pour ces salariés, n’ayant pas encore reçu deux doses de vaccin devraient se faire tester presque chaque jour pour aller travailler. Précision : leur 1e injection devra être réalisée au plus tard le 1er août. Attention, le « pass sanitaire » reste exigible pour les clients qui fréquenteront ces lieux aux dates des 21 juillet et 1er août 2021.

D’autres lieux pourront s’ajouter à cette liste par la suite si nécessaire selon la situation épidémique.