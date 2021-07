Occitanie - Avec le soutien de l'Agefiph, Promologis va intensifier ses recrutements de personnes handicapées

Une convention inédite formalise l’engagement du 1er bailleur social d’Occitanie pour une politique globale du handicap au travail

L’entreprise sociale pour l’habitat Promologis a signé le 6 juillet 2021 une convention inédite avec l’Agefiph, l’organisme paritaire en charge de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Un dispositif ambitieux qui place le handicap au cœur de la stratégie RSE de l’entreprise, en prévoyant notamment de réserver environ 30 % des créations de postes à des travailleurs handicapés, d’ici 2024. Formation de référents, sensibilisation des collaborateurs et des managers, nouveaux outils de communication et d’intégration des salariés... c’est l’ensemble de la politique RH de Promologis qui est repensée pour faire progresser l’inclusion des salariés en situation de handicap dans l’entreprise. Aux côtés de l’Agefiph, Promologis bénéficiera non seulement d’un soutien expert, de nouveaux outils et d’un cadre structuré, mais aussi d’un soutien financier à hauteur de 76 000 euros. Il s’agit de la première et unique convention de ce type à l’échelle régionale en 2021.

Consciente de son impact social sur le plan local, Promologis développe depuis de nombreuses années des actions en faveur des personnes en situation de handicap, tant pour ses clients et partenaires que pour ses collaborateurs. En matière d’emploi, les actions de recrutement, de communication interne et d’accompagnement, menées dès les années 2000, ont porté leurs fruits : Promologis s’inscrit depuis 2012 en pleine conformité avec l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH), instituée par la loi de 2005. Ainsi, le taux d’emploi direct de salariés en situation de handicap s’élève à 6.4 % de l’effectif.

Le handicap, pilier de la politique RSE de Promologis

Promologis entend aujourd’hui aller plus loin et faire du handicap un pilier majeur de sa politique RSE. Un objectif que vient concrétiser la signature d’une convention de partenariat avec l’Agefiph, acteur central de l’emploi des personnes handicapées, chargé de gérer les contributions financières des entreprises.

La première Entreprise Sociale pour l’Habitat d’Occitanie s’apprête ainsi, au cours des 3 prochaines années, à déployer un ambitieux plan d’action pour consolider son engagement en faveur du handicap, dans ses activités de constructeur, aménageur et gestionnaire de logements.

Ouvrir les métiers du logement social aux travailleurs handicapés

Ce sont plus de 200 métiers différents qui vont dès lors renforcer leur ouverture aux travailleurs en situation de handicap, sur l’ensemble du territoire régional, où le bailleur social est présent dans 240 communes avec la gestion de 28 400 logements et l’hébergement de 63 500 personnes. Parmi les fonctions les plus représentées dans l’effectif figurent les chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, techniciens états des lieux, conseillers économique et social, secrétaires d’agence, assistants de service relations clients...

D’ici 2024, Promologis prévoit de créer a minima un total de 22 nouveaux postes. L’objectif est que huit de ces emplois soient pourvus par des collaborateurs en situation de handicap. Les campagnes de recrutement s’appuieront sur des sites d’annonces dédiés tel que Talent Handicap, ainsi que sur des forums spécialisés.

« Tous nos emplois sur tous nos territoires sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Certains handicaps peuvent être incompatibles avec certains postes mais aucun de nos postes n’est incompatible avec le handicap. » Philippe Pacheu, directeur général de Promologis

Des relais handicap dans chaque site Promologis

La démarche, intitulée « Handi CAP Promologis entreprise inclusive », sera pilotée au quotidien par un référent handicap. Au sein de la direction des ressources humaines, c’est un équivalent temps plein qui sera dédié au déploiement des actions. Première étape : la constitution d’un réseau d’une dizaine de salariés volontaires sur chaque site Promologis. Des relais qui auront vocation à communiquer vers les équipes sur le terrain, sur toutes les questions relatives au handicap et se positionneront comme les interlocuteurs privilégiés de leurs collègues sur ce sujet parfois sensible où la proximité facilite les échanges.

Des « handiscape games » pour les nouveaux recrutés

Une communication positive en direction de tous les collaborateurs, qu’ils soient ou non en situation de handicap, constitue en effet un levier clé dans le dispositif. De nouveaux outils viendront ainsi relayer les informations, bousculer les idées reçues et améliorer la visibilité de la thématique du handicap dans l’entreprise : kit managers, vidéos, affiches, flyers... Une dynamique qui passera aussi par des mises en situation de salariés : la journée d’intégration des nouveaux embauchés proposera notamment un tout nouveau format d’Escape Game Handicap.

Par ailleurs, le partenariat avec le Stade Toulousain Handisport (STRH), sera renforcé afin que le sujet soit valorisé en lien avec les valeurs sportives. En 2021, Promologis s’engagera dans l’Adapta’Cup, tournoi inter-entreprises de rugby fauteuil, pour la 4ème année consécutive.

Quelques autres volets concrets de Handi CAP Promologis :

• La refonte des entretiens annuels pour intégrer le sujet du handicap.

• Une politique d’achat responsable pour permettre une plus grande ouverture aux prestataires handicapés, y compris free-lance.

• L’accompagnement au maintien dans l’emploi pour les salariés confrontés à la survenance d’un handicap.

L’officialisation de la signature

Le 6 juillet 2021, Daniel Dias, délégué régional Occitanie de l’Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) et Philippe Pacheu, directeur général de Promologis, ont officialisé leur accord par la signature de la convention nationale « Handi Cap Promologis, une entreprise inclusive ». C’est au terme d’un travail approfondi mené pendant plusieurs mois par l’Agefiph et suite à un diagnostic complet pour identifier les leviers et les freins existants que se concrétise ce nouveau partenariat. Pour consolider l’engagement de Promologis en matière d’inclusion, la Délégation régionale de l’Agefiph met à disposition de l’entreprise son réseau, sa force de conseil et ses expertises pour l’accompagner dans la définition et le déploiement de sa politique handicap.

« La mobilisation de l’Agefiph marque une étape importante dans le développement de la politique handicap de Promologis. Cette convention de partenariat, construite sur des valeurs partagées, permettra de réaliser les ambitions de l’entreprise en matière d’inclusion. Une démarche engagée rendue possible grâce au travail accompli avec la délégation régionale de l’Agefiph qui restera très investie aux côtés de Promologis pour mener à terme l’ensemble des actions prévues. » Daniel Dias, délégué régional Occitanie de l’Agefiph

Ce plan d’actions ambitieux sur trois ans prévoit des solutions concrètes en termes de recrutement et de maintien dans l’emploi pour renforcer la prise en compte du handicap au sein de l’entreprise. L’engagement financier de Promologis porte sur un montant total de 212 000 euros, dont près de 76 000 euros pris en charge par l’Agefiph.