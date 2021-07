Occitanie - Les JOB DATING : Venez nous rencontrer !

Face à la pénurie nationale d'infirmiers, aides-soignants et kinés, les Cliniques ELSAN d’AUDE et des Pyrénées-Orientales se mobilisent et organisent ce mardi 6 juillet de 14h à 18h, son premier Job dating à destination des étudiants et des soignants à la recherche d’un stage ou d’un emploi.

« Le manque de personnel soignant s’est accentué avec la crise sanitaire que nous vivons depuis plus de 18 mois, tant dans les établissements publics que privés. La situation est aujourd’hui critique, et le recrutement de soignants s’inscrit au cœur de la problématique quotidienne des établissements pour maintenir qualité et sécurité des soins. » déclare Pascal DELUBAC, directeur des 2 territoires.

Pour recruter ses futures équipes, les 10 Cliniques ELSAN innovent et proposent des Job Dating dans toutes les cliniques d’Aude et des PO. ( la Polyclinique Montréal et la clinique SSR du Sud à Carcassonne, L’Hôpital Privé du Grand Narbonne à Montredon les Corbières, La Polyclinique Médipôle Saint-Roch à Cabestany, la Clinique Saint-Pierre et la Polyclinique Méditerranée à Perpignan, la Clinique Saint-Michel à Prades, la Clinique du Vallespir à Céret et les Cliniques SSR Supervaltech à Saint-Estève et Le Floride au Barcarès )

L’objectif pour les candidats : rencontrer nos équipes, découvrir nos services et échanger sur le quotidien de nos soignants en poste. Pour venir nous rencontrer, rien de plus simple : les candidats doivent se présenter à l’accueil de la clinique de son choix le mardi 6 Juillet entre 14h et 18h ! Plus d’information sur les pages Facebook des Cliniques.

