Occitanie - Un bon été avec les bons réflexes santé

Un bon été avec les bons réflexes santé

A l’initiative de l’ARS Occitanie, la tournée #EtéSansSouci reprend la route pour sillonner les 13 départements de la région Occitanie du 6 juillet au 31 août. Ce dispositif itinérant porte les messages de prévention en santé au plus près des vacanciers et des habitants dans chaque territoire. Cette année, 30 étapes sont prévues près de sites touristiques, pour rappeler les bons réflexes santé de cet été.

Pour profiter pleinement de l’été sans prendre de risques pour soi-même ni en faire courir à son entourage, il est important d’adopter les bons réflexes en santé. Que ce soit face au soleil, au moustique tigre ou pour apprécier la qualité des eaux de baignade, de simples gestes suffisent pour limiter les risques. Dans le contexte épidémique actuel, les bons réflexes de vigilance, de dépistage et de vaccination sont aussi à rappeler à tous pendant tout l’été : les médiateurs de la lutte anti-covid seront présents lors des étapes de cette tournée.

Après une première édition 2020 dans les seules stations balnéaires de la côté méditerranéenne, l’Agence Régionale de Santé Occitanie amplifie cette année la tournée #EtéSansSouci dans les 13 départements de la région. Le message de santé publique #EtéSansSouci sera aussi affiché de façon événementielle lors d’étapes du Tour de France en Occitanie.

#EtéSansSouci en Occitanie : la tournée 2021

En Juillet

06/07/2021 : Catus (Lot)

07/07/2021 : Monclar de Quercy (Tarn-et-Garonne)

08/07/2021 : Le Garric (Tarn)

12/07/2021 : Matemale (Pyrénées-Orientales)

13/07/2021 : Narbonne (Aude)

La tournée #EtéSansSouci 2021 fera 30 étapes dans toute

la région du 6 juillet au 31 août. Lors de chaque animation

locale, l’équipe #EtéSansSouci proposera des ateliers

pédagogiques et ludiques accessibles à tous (exposition

solaire, moustiques tigres et tiques, qualité des eaux de

baignade) ainsi qu’un stand sur les addictions, les infections

sexuellement transmissibles et la vaccination COVID. Des

supports de conseil santé seront mis à disposition.

Suivez-nous aussi sur Twitter @ARS_OC anne.cianfarani@ars.sante.fr

16/07/2021 : Foix (Ariège)

20/07/2021 : Le Grau du Roi (Gard)

21/07/2021 : La Grande Motte (Hérault)

22/07/2021 : Meyrueis (Lozère)

23/07/2021 : Salles-Curan (Aveyron)

26/07/2021 : Le Grau du Roi (Gard)

27/07/2021 : Toulouse (Haute-Garonne)

28/07/2021 : Campan (Hautes-Pyrénées)

29/07/2021 : Auch (Gers)

En Août