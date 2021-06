Occitanie - Prévenir la désinsertion professionnelle des personnes en arrêt de travail en Occitanie

Les services sociaux des Carsat Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et le conseil en évolution professionnelle (CEP) des salariés et indépendants, s’engagent ensemble pour sécuriser les parcours professionnels des travailleurs confrontés à la maladie ou au handicap, en signant une convention de partenariat.

Les actions en faveur de l’accompagnement des personnes en arrêt de travail constituent un enjeu fort tant pour les travailleurs eux-mêmes que pour les employeurs et les institutions.

Dans le cadre de leurs objectifs communs d’action, et dans une recherche de complémentarité, les services sociaux des Carsat Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et l’opérateur du conseil en évolution en professionnelle (CEP) ont souhaité rapprocher leurs compétences et formaliser leur partenariat afin de proposer un accompagnement adapté vers les dispositifs et services d’évolution professionnelle. Celui-ci vise en particulier les salariés et indépendants confrontés à un problème de maintien dans l’emploi du fait de leur état de santé et ce, dans une démarche de prise en charge précoce.

Le conseil en évolution professionnelle est un service gratuit qui permet aux personnes qui le souhaitent d’être informées, conseillées et accompagnées tout au long de leur évolution professionnelle. Quelle que soit sa situation professionnelle, ce service peut être sollicité pour faire le point sur sa situation, pour s’informer sur les métiers et les formations de son territoire, ou encore pour structurer et mettre en œuvre un projet de reconversion ou de recherche d’emploi.

Le conseil en évolution professionnelle s’inscrit donc dans les services mobilisés par les assistants sociaux des Carsat pour aider à la préparation du retour en emploi des assurés accompagnés, et ce dans des conditions adaptées à la situation médicale et professionnelle de chacun.

Il a bénéficié de l’appui du service social de la Carsat et du service CEP : il témoigne !

Laurent occupe un poste d’agent de maintenance d’installations automatisées depuis 17 ans. Suite à un accident du travail, il est aujourd’hui en arrêt et risque une inaptitude à son poste de travail.

Laurent a pu être accompagné par une assistante sociale de la Carsat dans la préparation de sa reconversion professionnelle, en partenariat avec le conseil en évolution professionnelle.

Laurent a ainsi pu élaborer un nouveau projet et se destine au métier de technicien informatique.

Grâce au soutien de son assistante sociale, il a notamment pu réaliser une immersion dans le service informatique d’une entreprise pendant son arrêt de travail.

Il a pu anticiper son avenir professionnel grâce à la complémentarité de ces deux services.

Chiffres clés 2020 en Occitanie :

• Les services sociaux des Carsat Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont accompagné 14 219 assurés dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle.

• Plus de 10 000 salariés et indépendants ont bénéficié du service conseil en évolution professionnelle en 2020.