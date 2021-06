Montpellier - Métropole de Montpellier : ÉOCÈNE créé le premier ensemble de maisons écoresponsables RE2020

ÉOCÈNE, une jeune entreprise de promotion immobilière montpelliéraine née de la rencontre d'un promoteur immobilier et d'un constructeur de maisons, annonce la création des villas écoresponsables “Miles Davis” à Clapiers. Basé sur un système constructif HORS-SITE innovant, cet ensemble de maisons sera le premier de la Métropole de Montpellier à remplir les exigences de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020.

“A l’heure où les défis liés au développement durable et à l’accès au logement sont les plus grands, l’un des rares secteurs d’activité n’ayant pas encore adopté une approche industrielle est celui de la construction. Cette démarche innovante est pourtant la seule capable de répondre efficacement à des cahiers des charges exigeants en termes de qualité, de maîtrise des prix et de respect de l’environnement, comme dans le cas de la nouvelle norme environnementale RE 2020 qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain” expliquent Tristan SECHAUD et Morgan CHABALIER, associés et co-fondateurs de la nouvelle société de promotion immobilière ÉOCÈNE.

Avant même cette échéance, la jeune société de promotion immobilière réalisera au cœur du futur écoquartier du Castelet à Clapiers un nouvel un ensemble de maisons individuelles ossature bois innovant répondant pleinement aux contraintes de cette nouvelle norme dont l’ambition est de lutter contre le réchauffement climatique. “C’est en s’appuyant sur le système constructif HORS-SITE innovant que nous avons développé à Montpellier depuis une douzaine d’années que nous allons pouvoir proposer des logements durables avec d’excellentes performances thermiques et capables de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment” soulignent-ils.



UN SYSTÈME CONSTRUCTIF INNOVANT, QUALITATIF ET DURABLE

Conçus à partir de matériaux biosourcés et locaux, comme une ossature en bois des Cévennes, équipés de panneaux solaires et de bornes de recharges pour véhicules électriques, ces logements individuels seront construits à 80% dans une usine située dans le sud de la France, à une centaine de kilomètres de Montpellier. “En plus de conditions de travail améliorées pour les professionnels du bâtiment à l’abri des caprices de la météo, ce mode de construction industriel offre de très nombreux avantages. Il permet d’optimiser les process, de mieux coordonner le travail entre les corps de métiers, de recycler les chutes de matériaux, de limiter les nuisances pour le voisinage… et de diviser par 3 la durée du chantier !” énumèrent les associés. En complément du système constructif, un logiciel a été créé pour faciliter les échanges d’information entre professionnels du bâtiment (plan, bilan, études, notices descriptives, contrats d’assurance, fiches techniques…) et offrir une traçabilité totale sur les matériaux utilisés, l'empreinte carbone, les intervenants et leur historique d’interventions sur le chantier.

UN ÉCOQUARTIER VERT ET ÉQUIPÉ

Commercialisé à partir du mois de juin 2021, ce programme unique dans la région montpelliéraine sera livré courant juin 2022. Il comprendra 17 maisons individuelles du T3 au T4 (de 90 à 140 m²) réparties en 3 ilôts au coeur de l’écoquartier du Castelet (Clapiers) pour un prix de vente inférieur à celui du marché sur la commune (autour de 3 800 €/m²). En plus d’une grande aire de jeux pour enfants, de nombreux espaces verts ainsi que des jardins familiaux prévus sur ce nouvel espace de vie de 14 ha, les habitants des villas “Miles Davis” profiteront de la proximité de nombreux équipements collectifs préexistants (crèche, centre de loisirs municipal, école maternelle et élémentaire, collège...) et à partir de 2025 de la future ligne 5 de tramway. Plus d'infos sur https://www.eocene-habitat.fr/