France - K'fés Prévention Harmonie Mutuelle - initiation à la sophrologie pour les jeunes de l'Aquitaine

La sophrologie séduit de plus en plus de par son côté naturel. Harmonie Mutuelle propose aux jeunes de l’Aquitaine de participer gratuitement à un atelier en ligne d’initiation à la sophrologie, les mercredis 9 et 16 juin prochains de 12h45 à 13h30.

Nous savons tous que la santé et le bien-être sont les conditions premières de la réussite. Mais la période que nous traversons met notre mental à rude épreuve en générant stress et isolement, en particulier chez les jeunes et les étudiants. Chez Harmonie Mutuelle, nous sommes convaincus que préserver la santé de chacun est une contribution à l'état global de notre société.

Pour les aider à se reconnecter et ainsi reprendre en main le cours de leurs émotions, Harmonie Mutuelle en tant qu’acteur global de santé invite les jeunes de l’Aquitaine à participer gratuitement à une séance de sophrologie en ligne les mercredi 9 et 16 juin 2021 de 12h45 à 13h30.

Cette discipline est utilisée par de nombreuses personnes, et notamment des sportifs de haut niveau, pour apprendre à gérer la pression. L'entraînement simultané du corps et de l'esprit permet de découvrir ses propres astuces pour endiguer le stress ou les angoisses. C'est aussi une excellente façon d'être davantage à l'écoute de ses besoins. Si ça marche pour la compétition... nul doute que cette technique sera également utile pour préparer ses examens en toute sérénité !

Cette séance, animée par Marie ROCHER, Sophrologue & Coach Professionnelle certifiée à Anglet, apportera des conseils facilement reproductibles au quotidien, pour se relaxer, prendre du recul et lâcher prise.

L’inscription est gratuite sur simple inscription