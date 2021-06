Sérignan - Le park pro BMX de Sérignan a été inauguré

LE PARK PRO BMX : "SÉRIGNAN EST INSCRIT DANS LA CARTE DU MONDE"

Vendredi, le park pro BMX de Sérignan a été inauguré. Situé au parc multisports urbain, il vient compléter les modules existants afin d’offrir à nos champions locaux une zone où ils peuvent s’entrainer à un niveau mondial.

Faut-il encore le rappeler ? A Sérignan, le club Passion BMX Serignan est certainement le plus actif et le plus fécond de France pour créer des champions. Nous avons chez nous Anthony Jeanjean, Champion de France, d’Europe, sélectionné aux JO, et à présent sélectionné aux Championnats du monde.

Nous avons aussi la Championne de France qui est Sérignanaise, Laury Perez, 17 ans, elle aussi sélectionnée aux championnats du Monde, et bien d’autres espoirs en devenir : ils ont entre 14 et 18 ans et sont déjà repérés pour prendre la relève en équipe de France tant leur niveau est déjà très haut.

L’inauguration de l’extension pro a eu lieu vendredi 28 mai, en présence de Kamel Chibli, Vice-président de la région accompagné de son directeur des sports Mathieu Anglade, de notre maire Frédéric Lacas, de ses élus, de la responsable du service des sports de la Ville Magali Isidro, des dirigeants et sportifs du Club Passion BMX, et des prestataires (Fise area, Tpso…), sans oublier notre Maire des Jeunes Enzo Jouannet.

Les grands champions de Sérignan n’ont pu se déplacer car ils sont sélectionnés sur une manche de la coupe du Monde (cocorico !), aussi ce sont les futurs champions du Club qui ont fait le show : Valentin Antonuccio, Gauthier Jullian, Nathan Botch, Benjamin Daldi et Miranda Julian.

Les riders ont pu montrer ce que permet ce park grâce à ses modules et à la "rési" posée dessus : un matériau qui amortit les chutes afin de s’engager dans des figures de haut vol sans danger.

Ce park est une réussite et un bijou de technicité. Il a été possible grâce à la volonté politique de Frédéric Lacas et à ses excellents rapports avec le Département et la Région, partenaires tant du park initial que de ses extensions.

Notre ville et sa structure sportive ont aussi su convaincre l’organisation des Jeux olympiques à tel point qu’elle en a fait un Centre de Préparation aux Jeux. Nous avons déjà une demande d’une délégation d’Amérique du sud qui souhaite venir s’entrainer à Sérignan avant les JO 2024, ceux de Paris.

Kamel Chibli, représentant la Région qui a cofinancé le projet, n’a pas manqué de le souligner : "Sérignan est inscrit dans la carte de France, dans la carte du monde. Ces aménagements sportifs créent les conditions pour développer la pratique, former les champions de demain parmi les enfants du territoire".

Le Maire Frédéric Lacas est quant à lui très satisfait du succès du site, de sa fréquentation, de son côté intergénérationnel, familial et pluri disciplinaire : un mur d’escalade devrait d’ailleurs venir prendre place au milieu des équipements déjà en place. C’est ce qu’il souhaitait lorsqu’il a décidé de la création de cet espace.

Après la démonstration des jeunes riders, Kamel les a félicités : "Bravo, je vous souhaite d’être les champions de demain".

Ce qui se passe à Sérignan est phénoménal, et ce n’est que le début d’une aventure commencée il y a à peine 10 ans !