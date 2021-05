Nîmes - T2 & stationnement : Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes à l'écoute des commerçants

T2 & stationnement : Nîmes Métropole & la Ville de Nîmes à l’écoute des commerçants

Vendredi 28 mai 2021 - Nîmes. Dans le cadre des travaux d’aménagement de la T2 et de leur impact sur le stationnement, la Direction Mobilités de Nîmes Métropole est allée à la rencontre des riverains et commerçants de la route d’Avignon, à Nîmes, accompagnée des présidents des Comités de quartiers Grézan-Chemin-Bas d’Avignon et Mas de Mingue-Courbessac, élus de la Ville de Nîmes. Objectif ? Echanger sur le plan du tracé et des voiries partagées.

Préservation des arbres, respect de l’environnement naturel, maintien de deux voies de circulation, possibilité de circuler à vélo… Autant d’aménagements prévus par Nîmes Métropole dans le cadre des travaux de la ligne Tram’bus T2 et pris en concertation avec les habitants et commerçants des quartiers concernés. Dans le cadre de ces travaux, certains stationnements se trouvant actuellement juste devant certains commerces vont être supprimés pour être déplacés plus loin.

C’est le cas pour les commerçants du secteur de la route d’Avignon, à Nîmes, qui vont bénéficier d’une station T2 au plus près de leurs établissements ainsi que d’un quai à vélos, comme ils l’ont souhaité lors des différentes concertations qui ont été menées.

Les places de stationnement seront maintenues à proximité des commerces pour permettre un accès facilité, ainsi que dans les rues adjacentes qui vont être repensées pour faciliter la vie quotidienne et permettre à leur clientèle d’adopter différents modes de transport pour s’y rendre. En effet, des solutions sont étudiées actuellement avec la Ville de Nîmes pour tracer des places de stationnement dans certaines rues adjacentes, là où le marquage n’existe pas.

2 places de livraison parmi les 8 places de stationnement

« Je viens à vélo du Chemin-Bas d’Avignon ou en voiture ; je me gare dans les rues adjacentes, ce qui est fait est bien pour le quartier », relève un client de la boulangerie. « Il faut absolument trouver un dispositif pour réserver les places de stationnements à la clientèle des commerces ; nous aimons nos commerces et voulons qu’ils perdurent », relève un habitant du quartier, intéressé par la démarche.

2 places de livraison parmi les 8 places de stationnement prévues sont donc à l’étude auprès des services de Nîmes Métropole, ainsi que des bordures basses devant les commerces, tout en étant vigilant à ne pas encourager le stationnement des véhicules sur le trottoir. « Il s’agit de faciliter les livraisons et de permettre aux commerçants de recevoir leurs matières premières facilement », précise Marc Duchenne, Directeur du service Mobilités.

Jusqu’à 10 places en front de commerces

« Nous allons nous assurer que les 8 places de stationnement prévues à proximité des commerces soient adaptées à leurs besoins et plus fonctionnelles, voire d’arriver jusqu’à 10 places en front de commerces », précise François Courdil, adjoint au maire de Nîmes, délégué à la Politique de la Ville et aux Centres sociaux de Nîmes, également président du Conseil de quartier Grézan-Chemin-Bas d’Avignon. « Nous étudions également l’opportunité d’aménager des places de stationnement supplémentaires dans les rues adjacentes, mais des places de courte durée afin de permettre une rotation. »

Et de soutenir le projet de T2 dans son ensemble qui « sera beau, propre, avec des voies partagées Tram/voitures/vélos et des aménagements piétons ; c’est cela la ville de demain ! ». Une vision partagée par Marc Taulelle, adjoint au maire de Nîmes, délégué à la construction et à la rénovation énergétique des bâtiments, président du conseil de quartier Mas de Mingue-Courbessac, qui salue l’arrivée de la T2, « qui va générer un plus et de nouveaux flux ». En effet, la T2 desservira près de 1.000 personnes chaque jour dans la zone.

Enfin, les pôles d’échanges multimodaux comme celui de Paloma viennent accompagner le projet et permettront aux automobilistes de se garer en bout de ligne afin d’accéder rapidement au centre-ville via l’utilisation de T2.