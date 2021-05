Occitanie - Tous sur le pont ce week-end pour « Occitanie Populaire » !

Ce grand week-end de la Pentecôte, la liste Occitanie Populaire, rassemblant La France Insoumise (LFI), le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), la Gauche Démocratique et Sociale (GDS), le Parti de Gauche (PG), des syndicalistes et autres citoyens engagés dans des luttes, organise une opération militante « Tous sur le pont ». Dans les 13 départements de la région, les militants se déploieront sur l’ensemble des territoires pour aller au devant des citoyens.

Dans les Pyrénées-Orientales, elle a déjà commencé dès ce jeudi, avec des présences à Perpignan ou Amélie-les-Bains ; elle se poursuivra ce vendredi à Saint-Cyprien, Perpignan, Elne, dans les vallées de l’Agly et de la Têt, et ce jusqu’à lundi.

Le point d’orgue de cette opération se déroulera dimanche avec la venue de Myriam MARTIN, tête de liste régionale « Occitanie Populaire », qui viendra dimanche 23 mai à Céret à l’occasion de la fête de la cerise. La journée militante de Myriam MARTIN s’organisera ensuite autour des thèmes des luttes écosocialistes et de la culture, deux des priorités du programme porté à ces élections régionales.

La liste Occitanie Populaire, et sa section départementale des Pyrénées-Orientales, réaffirment s’inscrire dans une perspective majoritaire pour offrir une alternative sociale, écologique et démocratique à ce qui se fait (mal) aujourd’hui et à ce qui pourrait se faire (encore plus mal) demain…

Pour la section départementale de la liste « Occitanie Populaire »,

Francis DASPE