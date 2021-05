Mèze - L'arbre de Jade rouvre ses portes

L’arbre de Jade rouvre ses portes

Depuis le 19 mai, L’arbre de Jade a rouvert ses portes au public. Martine Reynaud propose de découvrir les œuvres de nouveaux artistes dans sa galerie d’art rue du Port. Et pour l’ouverture elle a fait venir le graffeur Cofee. Il a créé une fresque en calligraphie du portrait de Lauryn Hill, chanteuse hip hop, au pinceau et à la bombe, sur la devanture de la galerie.

Nathalie Cabrol, adjointe à la culture, souligne « C’est une chance pour Mèze d’accueillir une galerie comme celle de Martine Reynaud. Les idées et les projets fusent et la commune compte de plus en plus d’ateliers d’artistes. La dynamique du tissu artistique et culturel en cœur de ville est formidable« .

Courant juin, la fresque murale sera complétée par l’artiste Rino. Des œuvres à découvrir sans modération.