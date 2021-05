Albi - 6e édition du Salon des minéraux fossiles et bijoux

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 7 et 8 août 2021 pour la 6e édition du Salon des minéraux fossiles et bijoux.

Comme l'an dernier, le salon se déroulera dans le magnifique Espace événementiel de Pratgraussals sur la rive droite du Tarn. Pour animer ce salon, 20 exposants ont répondu à notre invitation. Ils présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Tarn au très riche patrimoine minéralogique. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Les membres du Club Minéralogique de l'Albigeois nous accompagneront pendant tout le week-end en faisant découvrir aux visiteurs le monde féerique des micro-cristallisations. Et pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d'expertise gratuite sera aussi proposé à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques auprès des organisateurs. Ce lieu idéalement situé à proximité du centre ville d'Albi devrait réunir une fois de plus tous les passionnés de la région et du grand sud de la France. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d'émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

MESURES Covid-19 : MASQUES OBIGATOIRES, GESTES BARRIERES, SENS DE VISITE DANS L'ESPACE DÉDIÉ AU SALON !