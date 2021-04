Occitanie - La Région s'engage dans la lutte contre la précarité menstruelle

Solidarité et égalité Femmes-Hommes : la Région s'engage dans la lutte contre la précarité menstruelle accentuée par la crise Covid-19

Lors de la dernière Commission permanente, réunie sous la présidence de Carole Delga, les élus régionaux ont validé l'intervention de la Région sur le front de la lutte contre la précarité menstruelle, via une aide d'urgence prévoyant la fourniture aux lycéennes boursières d'un kit de protections hygiéniques de la marque FAVA. Par ailleurs, la Région s'engage également auprès de deux associations œuvrant sur le terrain pour offrir aux femmes sans-abris un service sanitaire décent et sécurisé.

En France, la précarité menstruelle touche plus d'une étudiante ou lycéenne sur trois, le coût des protections périodiques pouvant aller de 5 à 10 € chaque mois. L'impact de cette dépense sur le budget de jeunes femmes en difficultés financières est loin d'être négligeable, affectant également leur santé physique et mentale ainsi que leur vie sociale.

Pour agir concrètement sur cet enjeu de société fondamental lié aux inégalités de genre et aux tabous qui l'entourent, et parce que la crise actuelle frappe plus durement encore les femmes et jeunes filles dans la précarité, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a décidé d'aider les lycéennes les plus en difficulté.

Fin mai, les 31 500 lycéennes boursières scolarisées dans les lycées privés et publics d'Occitanie pourront retirer, au sein de leur établissement, un kit de protections hygiéniques à usage unique, bio et respectueuses des normes sanitaires, conçu par FAVA, la marque engagée et solidaire de produits intimes 100% bio certifiés. La Région mobilise un budget de plus de 150 000 € pour cette opération d'urgence.

« De nombreuses jeunes filles sont confrontées à des difficultés, financières ou sociales, pour se procurer des protections hygiéniques. Et la crise que nous traversons a malheureusement renforcé cette situation, les conduisant à se débrouiller bien souvent comme elles le peuvent, avec pour conséquences, au-delà de l'inconfort, des activités scolaires ou des journées de cours manquées. Aujourd'hui, à travers cette aide d'urgence, je souhaite que la Région contribue à lever ces freins, pour qu'aucune jeune fille ne se retrouve en difficulté. C'est une question d'égalité et de solidarité » a notamment souligné la présidente de Région Carole Delga.

« Nous sommes heureuses et fières que la Région Occitanie s'engage dans la lutte contre la précarité menstruelle, cause qui fait partie de l'ADN de FAVA depuis sa création. Permettre à toutes les femmes d'avoir accès à des produits hygiéniques sains et éco-responsables est notre combat au quotidien. Grâce à ce programme d'aide d'urgence, ces lycéennes bénéficieront de produits hygiéniques 100 % coton biologique certifié GOTS, sans produit chimique ni produit nocif pour la santé et l'environnement », précisent Jeanne Séguéla-Bouchet et Evelyn Gil-Passet, co-fondatrices de FAVA.

Plus d'informations sur https://www.befava.com/

« Proposer aux lycéennes des produits sains et respectueux des femmes et de l'environnement est d'ailleurs l'une des raisons qui nous ont conduits à retenir la marque FAVA. Elle est également engagée sur toute la chaine de valeur, de la fabrication à la distribution, en facilitant l'insertion professionnelle de publics précaires et via des donations systématiques pour les femmes en grande précarité », indique également Carole Delga.

Pour agir également en direction des femmes sans-abris, la Région soutient 2 associations qui leur viennent en aide au quotidien.

Les femmes sans-abris, particulièrement impactées elles-aussi par la crise sanitaire et sociale née de la pandémie, sont également confrontées à cette problématique de la précarité menstruelle, souvent aggravée par les difficultés qu'elles rencontrent pour accéder à un service sanitaire décent et sécurisé.

Déjà soutenues par la Région, les deux associations Le Camion-Douche (Bessières - 31) et les Femmes Invisibles (Montpellier - 34) bénéficieront respectivement du soutien réaffirmé de la Région à hauteur de 2 500 €.

Mobile, le Camion-Douche va à la rencontre des toulousains et toulousaines en grande précarité, proposant une matinée hebdomadaire exclusivement réservée aux femmes. Des kits de protections périodiques et des produits d'hygiène y sont distribués. A Montpellier, Les Femmes Invisibles distribuent protections périodiques et produits d'hygiène aux femmes, souvent très jeunes, qu'elles rencontrent au cours de leurs maraudes.

Au total, cette Commission permanente a validé une intervention régionale de plus de 20 000 € pour soutenir les 5 associations qui agissent sur le terrain, au plus près des habitantes d'Occitanie, pour faire progresser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Les actions de la Région en faveur de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes :

Mise en place d'une Commission sectorielle dédiée à l'égalité femmes-hommes (unique en France).

Dispositif Génération Egalité qui a pour objectif de délivrer aux jeunes, filles et garçons, une information collective et une sensibilisation objective, à l'égalité : déjà 120 000 élèves sensibilisés à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les stéréotypes dans les lycées, CFA et ER2C depuis 2017.

Appel à projets annuel Egalité Femmes Hommes qui a pour objectif premier de favoriser et développer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que de prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur le territoire régional : 250 000 € déjà attribués cette année à une quarantaine de porteurs de projets engagés dans l'action pour une égalité réelle.

Adoption en 2019 de la Charte des comportements respectueux pour une prévention du sexisme dans les transports ferroviaires, routiers et scolaires.

Photo d'illustration société Fava